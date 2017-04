Ion Cristoiu: Liviu Dragnea va fi DECAPITAT

Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu sustine ca Sistemul il va decapita pe Liviu Dragnea, dar executia a fost amanata putin prin exceptia pe care Bombonica Prodana a inaintat-o la Curtea Constitutionala, pe abuzul in serviciu. Cristoiu considera ca Sistemul trage astfel de timp pentru ca nu i-au gasit inlocuitor lui Liviu Dragnea, insa odata ce acest lucru se va intampla, atunci liderul PSD va primi condamnare cu executare in instanta, iar omul Sistemului va fi pus in locul sau sef la PSD.

E vorba de decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a admite exceptia de neconstitutionalitate ceruta de Bombonica Prodana (fosta Dragnea) in Procesul de abuz in serviciu aflat spre final la Inalta Curte.

Concomitent, instanta a decis si suspendarea Procesului pina la Decizia CCR.

Ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate si solicitarea de suspendare a Procesului se numara printre mijloacele preferate ale avocatilor postdecembristi. Desigur, pina la urma, Procesul se reia si, cum, de regula, CCR respinge exceptia, clientul se intoarce de unde a plecat. Stiind ca-i vorba de un truc avocatesc, instantele accepta cu greu exceptia de neconstitutionalitate si cu atit mai mult, solicitarea de suspendare a Procesului.

In cazul Bombonicai Dragnea, ICCJ a acceptat exceptia si suspendarea Procesului.

Un fapt juridic banal, dintre cele care se petrec cu sutele in lumea Justitiei romanesti.

Asa s-ar putea crede daca n-am sti insa ca in acest Proces exista un acuzat a carui soarta politica depinde crucial de sentinta:



Liviu Dragnea, presedintele PSD, presedintele Camerei Deputatilor, Presedintele Premierului Sorin Grindeanu, un adevarat Conducator al Statului, care n-a devenit inca Maresal, desi mult nu mai e pina la asta.

Decizia ICCJ de trimitere a cauzei la CCR amina pe termen nedefinit (CCR se poate pronunta si la Sfintu Asteapta) pronuntarea sentintei in cazul Liviu Dragnea.

Multi politicieni si analisti, chiar si dintre cei apropiati lui Liviu Dragnea, sustin ca, spre deosebire de Dosarul Referendumului, in noul Dosar sentinta de condamnare e inevitabila.

In aceste conditii, se intelege, Decizia ICCJ amina pentru un timp ghilotinarea politica a lui Liviu Dragnea.

Faptul ne atrage atentia asupra unui alt efect major al Deciziei ICCJ.

Moartea Imparatului s-a aminat.

Ridicat de pe patul de agonie politica, Liviu Dragnea a inceput sa se miste prin PSD si prin tara ca prin propria-i camera.

Condamnarea lui Liviu Dragnea ar fi provocat o veritabila criza politica in Rom'nia cita vreme Sistemul n-a gasit inca inlocuitorul lui Liviu Dragnea.

Decizia ICCJ da ragaz Sistemului sa lucreze pentru ca decapitarea lui Liviu Dragnea sa nu-l prinda nepregatit!

Pina atunci putem spune, fara sa gresim:

PSD, dormi linistit! Moartea politica a Imparatului Liviu Dragnea se amina!”, scrie Ion Cristoiu, pe blogul personal.