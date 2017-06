Ion Cristoiu "penalizeaza" vizita lui Klaus Iohannis la Casa Alba: "Ne costa 6 miliarde de dolari"

Intalnirea dintre Klaus Iohannis si Donald Trump, de la Casa Alba, nu a fost pe placul tuturor. Jurnalistul Ion Cristoiu scrie un text extrem de dur pe propriul blog in care anunta ca vizita sefului statului in SUA ne-ar costa sase miliarde de dolari.

"Gurile rele spun ca aceasta conferinta de presa comuna ne costa 6 miliarde de dolari. Banii cu care Klaus Iohannis vrea sa cumpere de la americani sapte sisteme de rachete cu raza lunga si 21 de sisteme de aparare antiaeriana pentru distante scurte. E mai mult decit semnificativ in acest sens ca Klaus Iohannis s-a laudat ca Romania e prima tara care s-a grabit sa sporeasca urieseste cheltuielile de inarmare (sa cumpere de la americani armament dupa de Donald Trump a cerut tarilor membre NATO sa scoata banii). Despre cei 2% din PIB alocati inarmarii, Klaus Iohannis a zis cu subiect si predicat ca vor fi cheltuiti impreuna cu americanii", a acuzat Cristoiu.

Mai mult, jurnalistul spune ca Romania nu poate profita deloc de aceasta intalnire care ii aduce doar pierderi financiare. "Avind in vedere ca Donald Trump trateaza tarile lumii ca pe niste firme de la care el, sef de companie, trebuie sa obtina profit, putem spune ca in urma acestei vizite, presedintele american s-a ales cu 6 miliarde de dolari. Cu ce ne-am ales noi in afara vorbelor frumoase despre Romania si despre Klaus Iohannis, prin nimic deosebite de cele ventilate despre Romania si despre alti presedinti si premieri cu prilejul altor vizite postdecembriste?

Cu nimic. Despre ridicarea vizelor nici macar nu s-a discutat – cum a declarat chiar Donald Trump. S-a discutat in schimb despre cumpararea de catre noi de armament american de miliarde de dolari, despre implicarea noastra si mai mare cu oameni pe teren in lupta impotriva ISIS. De nenumarate ori, Donald Trump s-a laudat ca el ramine un negociator singeros in numele Americii cu alte tari in materie de profit in favoarea Americii. Vizita lui Klaus Iohannis a dovedit-o cu prisosinta.

Donald Trump a tinut o conferinta de presa cu presedintele roman pentru a vorbi despre Qatar. Klaus Iohannis, fericit ca s-au spus vorbe frumoase despre el, n-a avut nici un punct de vedere al Romaniei, exceptie facind teza ca relatia transatlantica sa ramina in viata. Nu stiu la ce s-a angajat in culise Klaus Iohannis in numele Romaniei in afara cumpararii de armament american in schimbul vorbelor frumoase spuse despre el. Sper ca presedintele n-a fost atit de topit de dezmierdarile vicleanului Donald Trump pentru a sacrifica interesul tarii de dragul unor vorbe frumoase dar trecatoare", a incheiat Cristoiu.