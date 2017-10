Ion Cristoiu: "SRI are deja o divizie politica. Se numeste Partidul National Liberal"

Ion Cristoiu

Jurnalistul Ion Cristoiu s-a dezlantuit dupa ce liberalii au atacat, marti, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.





"Modificarile de Regulament prin care Comisia de control al SRI capata puterea tinerii sub control a Serviciului ar fi trebuit sprijinite nu numai de PSD si ALDE, dar si de PNL. Ei bine, PNL nu numai ca n-a sprijinit modificarile, dar mai mult a depus la CCR o contestatie impotriva acestor modificari. Cum justifica PNL aceasta manevra incredibila pentru un partid democratic?”, scrie Cristoiu, pe blogul personal.

"Am trai s-o vad si pe asta! SRI aparat de controlul democratic al Comisiei parlamentare de un partid parlamentar! Raluca Turcan vorbeste in numele conducerii PNL. Cine a cerut conducerii PNL sa sara in ajutorul bietului SRI pe cale de a fi decredibilizat prin control democratic? Klaus Iohannis? Eduard Hellvig? E o initiativa proprie a politrucilor care conduc PNL, una dintre acele initiative prin care politrucii vor sa arate SRI ca ei sint in orice moment dispusi sa spele izmenele sergentilor majori mesianici? Nu stim. Stim doar ca PNL nu e la prima gudurare publica fata de SRI. SRI are deja o Divizie Politica. Se numeste Partidul National Liberal.”, adauga Cristoiu.

