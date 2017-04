Ipoteza INCENDIARA! Cine l-a redus la tacere pe seful DIICOT

Seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, saptamana aceasta, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre propunerea sa privind un audit extern asupra Ministerul Public, comentand ca DIICOT nu a facut obiectul MCV sau al vreunei alte verificari pana acum, dar ca institutia se va supune deciziilor Guvernului.

„Ar trebui intai sa intelegem termenii, ar trebui sa il intrebati pe domnul ministru al Justitiei in ce va consta si noi nu avem, stiti cum e, bucurosi le-om duce toate. (...) E firesc ca Ministerul Public sa fie tratat intr-un tot unitar, dar, pe de alta parte, DIICOT nu a constituit pana acum nici obiectiv al MCV si nici mecanism de verificare facut de ministrul Justitiei in perioada urmatoare”, a spus Horodniceanu.

Declaratia sefului DIICOT i-a atras atentia jurnalistului Catalin Tache, de la ziarul National, care spune ca in timp ce Augustin Lazar „bifeaza in fiecare zi cate o noua iesire publica, Daniel Horodniceanu a ajuns sa se ascunda de mass-media. Si, cu greu, de-abia i-au fost smulse cateva vorbe chiar si dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca va baga si DIICOT-ul in „morisca” auditului extern, Horodniceanu limitandu-se insa, si de aceasta data, doar „sa mormaie” ca „bucurosi le-om duce toate”…”

De asemenea, jurnalistul sustine ca „Horodniceanu pare sa fi invatat din lectia cruda de viata primita de catre Augustin Lazar, cel care s-a lasat deturnat de la pensie pentru a accepta o functie care acum mai mult ii aduce serioase belele pe cap, decat multumiri profesionale. Asa ca seful DIICOT-ului a preferat sa se tina departe de toate scandalurile momentului. Asa ca Horodniceanu tace malc, mai ales ca au inceput deja sa se faca „procurori sefi din umbra”, atat pentru DNA, cat si pentru Parchetul General. Si astfel pana nu de mult „revolutionarul” Horodniceanu spera sa joace la doua capete.

Primul scop fiind sa-si „securizeze” actuala functie, mai ales ca DIICOT-ul a primit recent un nesperat cadou, actuala coalitie de guvernamant agreand acordarea de atributii sporite structurii, dupa „chipul si asemanarea” DNA. Apoi, pe de alta parte, daca pana la urma Laura Codruta Kovesi sau, mai ales, Augustin Lazar vor fi debarcati, poate-poate ca…”