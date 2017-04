Ipoteza RADICALA expusa de Carmen Harra: "Putem scapa de al treilea razboi mondial doar daca..."

Carmen Harra sustine ca in actuala configuratie politica, lumea se indreapta rapid catre al treilea razboi mondial.

In viziunea lui Carmen Harra, toata situatia mondiala tensionata este cauzata de problemele personale ale presedintelui american Donald Trump care doreste sa distraga atentia de la faptul ca se afla sub ancheta si ca rezultatul defavorabil previzibil al acestei anchete va duce la suspendarea sa.

„Donald Trump este in prezent un presedinte aflat sub ancheta, fiind suspect de tradare de tara si colaborare secreta cu Rusia, iar el doreste sa distraga atentia de la acest lucru, creand o diversiune in Siria. Trump a aruncat 59 de rachete in Siria fara sa aiba aprobarea Congresului si este primul presedinte american care face acest lucru.

El a facut din problema lui personala una mondiala, iar diversiunea e ca situatia din Siria trebuie sa arate celorlalti ca el si presedintele rus Vladimir Putin nu sunt prieteni, ci se afla de fapt pe pozitii adverse. Trump a informat Rusia ca urmeaza sa atace, Rusia a anuntat Siria despre aceasta operatiune, iar rachetele detonate acolo de americani au distrus niste obiective abandonate.

Este de neinteles reactia lui Trump in conditiile in care cei din Siria isi omoara copiii in atentate de ani de zile. Acum, brusc, chiar cand este anchetat, dupa ce a vazut cateva imagini cu copiii morti in ultimul atentat, Trump a fost impresionat si a decis sa intervina cu rachete si bombe.

Gestul lui Trump este o agresiune la adresa unui stat strain si da dreptul acelui stat agresat sa riposteze pe teritoriul american, sa atace asa cum va putea. SUA au o karma negativa legata de agresiunea in Orientul Mijlociu. De fiecare data cand SUA ataca fara ca tarile de acolo sa le atace, pentru americani incep tot felul de probleme... economice, sociale, medicale.

Problema cea mai grava este ca inainte ca Trump sa fie suspendat de Congres, el va ataca peste noapte Coreea de Nord, iar asta va insemna 100% razboi mondial. Putem scapa de al treilea razboi mondial doar daca Trump este suspendat rapid”, a declarat, pentru ziarulring.ro Carmen Harra.