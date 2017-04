ISIS ar fi vrut sa il ASASINEZE pe Papa! Cum planuiau ASASINAREA

Papei Francisc

Un adolescent american a pledat vinovat luni de complot, in numele gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in vederea asasinarii Papei Francisc in timpul vizitei sale in Statele Unite, in 2015, transmite AFP.

Santos Colon, 17 ani, originar din New Jersey, a incercat sa recruteze un lunetist pentru a trage asupra papei si sa declanseze explozibili in cadrul mesei oficiate la Philadelphia, pe 27 septembrie 2015, care inchidea o adunare mondiala a familiilor, potrivit departamentului american al Justitiei. Dar Colon a recrutat fara sa stie un agent FBI sub acoperire si a fost astfel arestat cu 12 zile inainte de data prevazuta pentru aceste atentate.