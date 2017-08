ISJ Iasi: Cum s-a desfasurat concursul pentru ocuparea functiei de director in invatamantul preuniversitar

In vederea ocuparii prin detasare in interesul invatamantului a celor 42 de posturi vacante pentru functia de director si a 23 de posturi pentru functia de director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Iasi, s-au inscris pentru sustinerea probei de interviu 41 de cadre didactice, membre in Corpul national al expertilor in management educational.

Dintre acestea, 28 de cadre au candidat pentru functia de director si 13 pentru functia de director adjunct. Unitatile de invatamant cu mai mult de un candidat pe loc pentru postul de director au fost Scoala Gimnaziala „Mihai Codreanu”, Scoala Gimnaziala Rediu si Scoala Profesionala de Industrie Alimentara Tibana. Pentru functia de director adjunct, la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Todiresti si la Scoala Gimnaziala Speciala „Constantin Paunescu” Iasi s-au inscris cate doi candidati. A existat o singura situatie in care un candidat a optat pentru mai mult de un post.Citeste si: Sunt VIZATE posturi de conducere in sistemul de invatamant preuniversitar! ASTAZI si MAINE, la sediul ISJ Iasi au loc EXAMINARILE



Pentru sustinerea interviului 40 din cei 41 de candidati inscrisi, dintre care 31 au promovat proba, 21 pentru functia de director si 10 pentru functia de director adjunct. In urma desfasurarii concursului si a interviului, in judetul Iasi au ramas 21 de posturi vacante pentru functia de director, 2 in mediul urban si 19 in mediul rural. Alte 13 posturi au ramas vacante pentru functia de director adjunct, 2 dintre acestea fiind situate in mediul urban si alte 11 in mediul rural.„Conform Notei Ministerul Educatiei Nationale nr. 1836/04.08.2017, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi va decide, in cadrul Consiliului de Administratie, numirea pe posturile vacante a cadrelor didactice care si-au exprimat optiunea in scris si care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare”, a declarat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcas, inspector scolar general al