ISJ Iasi organizeaza un concurs national de dans modern si traditional la Colegiul Tehnic "Ion Holban"

In data de 5 aprilie 2017, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi organizeaza faza judeteana a Concursului National de dans modern si traditional „Impreuna pentru viitor”. Actiunea face parte din Strategia Nationala de Actiune Comunitara (SNAC) si va avea loc la Colegiul Tehnic „Ion Holban” incepand cu ora 12,00.

Concursul, aflat la a X-a editie, este initiat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si se adreseaza unitatilor de invatamant care desfasoara activitati in cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara.

In acest an scolar s-au inscris 6 formatii de dans din 9 scoli din judet, anuntandu-si participarea pentru evolutia pe scena un numar de aproximativ 80 de elevi. Elevii din scolile de masa, voluntari SNAC, vor dansa alaturi de copii cu dizabilitati din scolile speciale.

Evolutia in concurs se va face la doua sectiuni: dans modern si dans traditional.

La sectiunea dans traditional vor evolua formatiile: Stropi de cantec moldovenesc - parteneriat intre Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iasi si Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iasi, Busuiocul - parteneriat intre Scoala Gimnaziala Speciala Pascani si Liceul Tehnologic Valea Seaca - structura Contesti, Hai la joc - parteneriat intre Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iasi si Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi, Liceul Teoretic de informatica „Grigore Moisil” Iasi.

La sectiunea dans modern vor evolua formatiile: Iris - parteneriat intre Scoala Gimnaziala Speciala Pascani si Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani, SoniQ - parteneriat intre Liceul Special „Moldova” Tg. Frumos si Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Magic Dans parteneriat intre Scoala Gimnaziala Speciala „C. Paunescu” Iasi si Colegiul Tehnic „Ghe. Asachi” Iasi.

Componenta juriului este urmatoarea: Gabriela Raus, inspector pentru invatamant special in cadrul Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, coordonator judetean/regional SNAC, Aura Tabara, inspector scolar, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Cornelia Tiganasu, profesor de dans la Colegiul National de Arta „Octav Bancila” Iasi, Mihaela Zaharia, sef serviciu in cadrul Directei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Gabriela Raducanu, psihopedagog, Fundatia Star of Hope, Alina Mendelovici, profesor logoped, Centrul Logopedic Interscolar Iasi, Oana Albu, director Scoala Paradis si Mihaela Budaca, profesor de dans la Palatul Copiilor Iasi.

In deschiderea evenimentului participantii in concurs si spectatorii din sala se vor bucura de un moment artistic sustinut de catre Eusebiu Toma , elev in clasa a XII-a, in cadrul Liceului Special ”Moldova” din Tirgu Frumos. Eusebiu este un rapsod prin excelenta , stapanind cu o tehnica instrumentala impecabila zece instrumente de suflat.Dintre toate instrumentele la care canta, Eusebiu reprezinta cu mandrie zona folclorului romanesc moldovenesc atunci cand interpreteaza la caval, fluier, ocarina, tilinca, fluiere ingemanate si nai. A inceput studiul instrumental la Scoala Populara de Arta din Botosani, sub indrumarea profesorului Ioan Enciu, absolvind cursurile scolii populare in anul 2014. In palmaresul sau artistic detine in jur de opt trofee cat si numeroase premii intai , la concursurile Folclorice. De asemenea, se poate mandri cu spectacole sustinute pe scenele mari ale tarii in colaborare cu artisti consacrati ca Gelu Voicu si acompaniat de orchestre populare renumite, precum ”Catalina”, ”Rapsozii Botosanilor” si ”Mugurelul”.

Actiunile comunitare din cadrul SNAC ofera oportunitati si sanse egale de afirmare tuturor copiilor, fie ca sunt cu dizabilitati, provin din medii sociale defavorizate sau din scoli obisnuite.

Parteneriatul SNAC este un mijloc prin care dezvoltam la elevi atitudini de acceptare, toleranta, empatie. Este o modalitate de integrare sociala a copiilor cu cerinte educationale speciale.

Imagini din anii anteriori ai concursului pot fi surprinse AICI si AICI