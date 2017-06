Israela, acuzatii GRAVE: "Cineva din familia Denisei nu doreste sa..."

Israela si Denisa Raducu

Israela a anuntat ca a comandat un tratament naturist pentru Denisa Raducu, dar ca nu a primit niciun raspuns din partea artistei pentru a-i trimite acesteia tratamentul respectiv.



"Am comandat acele pastile, i-am transmis iubitului ei sa o intrebe daca le vrea si sa o intrebe pe Denisa daca vrea sa bea si acel sirop despre care am vorbit, pe care, la fel, il comandasem. Iubitul Denisei nu a venit la mine cu raspunsul din partea Denisei. Tratamentul respectiv l-am cumparat cu banii mei si nu este un tratament ieftin. Astazi stiu ca erau programati la profesorul Moldovean Corneliu, n-am apucat sa controlez daca Denisa a ajuns acolo. Vestea pe care am primit-o eu, si nu de la familie, este ca Denisa este asa cum stim, nu e bine. Faptul ca nu s-a luat deloc legatura cu mine imi da de gandit.

Cu siguranta cineva din familie nu doreste sa ii administreze tratamentul Denisei. Toti cei din familia care inteleg ca a o tine pe Denisa in viata este un proces lung si costisitor nu doresc sa ii administreze tratamentul. Denisa trebuie sa aiba suport psihic, familia trebuie sa lupte cot la cot cu ea", a declarat Israela.



Sursa: cancan.ro