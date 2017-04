Istoria Binomului in documente! 12 ani de aventuri ale SRI in Justitie

dna sri

Binomul DNA – SRI a fost negat vehement de catre conducatorii celor doua institutii. In ciuda acestui fapt, informatiile privitoare la aceasta colaborare au inceput sa circule din ce in ce mai insistent, iar implicarea SRI in derularea actului de justitie a adus in discutie chiar si ideea existentei unor veritabile operatiuni de „politie politica“. Motiv pentru care o serie de personalitati politice, precum si anumite institutii juridice au solicitat ferm desecretizarea protocoalelor secrete incheiate intre SRI si DNA.

In ciuda acestei secretomanii care dureaza de ani buni, informatiile privitoare la colaborarea dintre cele cele doua institutii de forta sunt accesibile oricui. Iar pentru a le descifra este suficient sa citesti Rapoartele anuale privind activitatea desfasurata de SRI.

2004-2007: inceputuri „modeste“

Intocmit pe vremea in care Florian Coldea era doar un marunt ofiteras de provincie, DNA se numea PNA, iar despre Laura Codruta Kovesi nu auzise inca nimeni. „Raportul privind activitatea desfasurata de SRI in cursul anului 2004“ mentioneaza totusi ca „SRI a acordat un sprijin consistent organelor cu atributii in realizarea cercetarii si urmaririi penale in indeplinirea responsabilitatilor acestora, documentarea informativa temeinica realizata la nivelul Serviciului asupra unor cazuri in care erau intrunite elementele constitutive ale unor infractiuni cu relevanta pentru securitatea nationala a Romaniei fundamentand transmiterea a 457 de sesizari catre institutiile abilitate“. Iar dintre acestea, 166 au fost adresate PNA. Prin comparatie, Parchetul General a primit 82 de sesizari, 38 au fost destinate Parchetelor de pe langa Curtile de Apel, iar alte 55 Parchetelor de pe langa Tribunalele Judetene.

Anul 2005 a fost pentru SRI ceva mai productiv: Ministerul Public, respectiv MAI au primit un total de 543 de sesizari, cu 11,88% mai multe decat in 2004. Dintre acestea, PNA a primit 189, in crestere cu 11,38% fata de anul anterior. Conform Raportului SRI, „informarile transmise catre PNA au vizat diverse forme de manifestare a coruptiei – cu precadere fapte susceptibile a constitui infractiuni comise de functionari din administratia publica, sectoarele financiar-bancar si vamal sau din diverse domenii economice“.

Anul 2006 a adus o serie de schimbari in activitatea SRI: „au fost operate modificari in procesul analitic, constand in constituirea de grupe de experti cu diferite specializari, pentru evaluarea complementara si integrarea informatiilor“. In plus, s-au creat „conditiile pentru extinderea si diversificarea canalelor de comunicare intra-institutionale, in vederea asigurarii unui dialog direct intre specialistii in domenii conexe“. Atunci, Ministerul Public si MAI au primit 679 de sesizari (in crestere cu 25,41% fata de anul precedent). Iar DNA – 183.

In 2007, SRI a transmis un total de 643 de sesizari: 4 adresate procurorului general, 218 DIICOT. DNA era abia pe locul al treilea, cu 185 de sesizari. Alte 5 sesizari au fost adresate Parchetelor de pe langa Curtile de Apel si 16 Parchetelor de pe langa tribunale. Ca o premiera, incepand cu acel an, si Parchetele de pe langa judecatorii au devenit destinatarii sesizarilor SRI: au primit 11.

Echipele mixte

In cursul anului 2008, SRI a pus la dispozitia institutiilor cu responsabilitati in efectuarea cercetarii si urmaririi penale 792 informari, in crestere cu 23% fata de anul precedent. Atunci, Ministerului Public i-au fost transmise 540 de informari, grupate dupa cum urmeaza: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – 493; procurorul general – 5; Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – 264; Directia Nationala Anticoruptie – 224; Parchetele de pe langa Curtile de Apel, tribunale si judecatorii au primit, in total, 47 de sesizari. Anul 2009 inregistreaza un soi de premiera procedurala: SRI incepe sa enumere separat informarile primite de institutiile centrale si pe cele teritoriale. In cazul DNA, structura centrala a primit 224 de sesizari, iar structurile teritoriale – 129.

Anul 2009 a adus cu sine un salt masiv in ceea ce priveste rapoartele SRI: 1.186 – in crestere cu 49,87% fata de anul anterior.

Structura centrala a DNA a primit 224, iar structurile locale doar 129. Acela a fost si anul in care SRI a recunoscut, pentru prima data, existenta unor „echipe mixte“: „Pentru unele situatii au fost constituite inclusiv echipe operative mixte care au asigurat managementul activitatii de documentare si, ulterior, valorificarea eficienta a datelor si informatiilor referitoare la savarsirea de infractiuni“.

Conform propriului Raport de activitate, „anul 2010 a reprezentat o perioada de cooperare consistenta cu organele de cercetare si urmarire penala“. Nu se mentioneaza concret in ce a constat acea „cooperare consistenta“, in schimb, aflam ca „volumul total al informarilor si sesizarilor s-a ridicat la 1.849, in crestere semnificativa (cu 36%) fata de anul anterior“. Concret, structura centrala a DNA a primit 272 de sesizari, iar structurile teritoriale, alte 243. Raportul de activitate pe anul 2012 marcheaza un mare pas inainte in ceea ce priveste implicarea SRI in „mersul“ justitiei: „Mai mult, in numeroase cazuri, experti in domeniul juridic ai Serviciului au fost cooptati in echipe operative comune constituite la nivelul unor structuri ale organelor de cercetare si urmarire penala“. Dar raportul nu explica absolut deloc ce a avut de a face culegerea de informatii cu urmarirea penala. Dar, oricum ar fi, volumul total al informarilor si sesizarilor oferite de SRI s-a ridicat la 3.289, in crestere fata de anul precedent. In acel an structura centrala a DNA a primit 418 sesizari, iar cele teritoriale, alte 442.

Binomul – recunoscut oficial

Raportul de activitate al SRI pe anul 2013 arata ca „Binomul institutional Ministerul Public – SRI a functionat si in 2013 la parametri optimi, fapt reflectat in dinamica rezultatelor din perspectiva cunoasterii, prevenirii si combaterii coruptiei“. Tot de acolo aflam ca, de fapt, nu este vorba doar despre un Binom, ci mai curand despre un polinom: „Principalele activitati de cooperare s-au realizat pe relatia cu Ministerul Public, MAI, SIE, MApN, SPP si Ministerul Justitiei“.

Inalta protectie a CSAT

Legea proprie de functionare a SRI mentioneaza aria de competenta a serviciului secret. Cu toate acestea, interventia in derularea actului de justitie a devenit posibila abia dupa ce, in 2005, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a introdus coruptia printre factorii care afecteaza siguranta nationala. Astfel, CSAT a hotarat ca faptele de coruptie sunt un pericol la siguranta nationala; in 2008, printr-o decizie a CSAT, SRI a devenit autoritate nationala in materia interceptarii comunicatiilor; in baza unor decizii CSAT din 2004 si 2006, SRI a prelungit in 2009 protocoalele cu Ministerul Justitiei, Parchetul General si alte institutii.

CSAT 2004

In cadrul sedintelor Consiliului, hotararile adoptate au devenit obligatorii pentru autoritatile administratiei publice si institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale si au vizat mentinerea stabilitatii politice interne, combaterea coruptiei si marginalizarii sociale. In continutul Protocolului general de cooperare privind activitatea de informatii pentru securitatea nationala au fost incluse si aspectele legate de implicarea serviciilor de informatii in aplicarea legislatiei, in special in ceea ce priveste combaterea fraudei, coruptiei si spalarii banilor. In consecinta, Consiliul a aprobat unele modificari privind structurile organizatorice ale serviciilor de informatii, regulamentele de organizare si functionare a acestora.

CSAT 2005

- Modernizarea serviciilor de informatii si cresterea eficientei acestora.

- Analizarea si aprobarea directiilor de actiune pentru prevenirea, identificarea si contracararea riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale, referitoare la formele de manifestare a coruptiei si masurile de combatere eficienta a acestui fenomen.

- In acest context, in cadrul CSAT, s-a hotarat instituirea Comunitatii Nationale de Informatii, asigurata prin informatiile furnizate de SRI, SIE, DGIA si DGIPI.

- Ministerul Public si DNA au incheiat protocoale de cooperare cu toate structurile care au atributii informative in vederea gestionarii si valorificarii eficiente a informatiilor privind faptele de coruptie, precum si cu alte institutii care au atributii in acest domeniu (BNR, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala de Control, ANAF, CNVM).

CSAT 2006

Serviciile de informatii au prezentat, in cadrul sedintelor Consiliului, rapoarte si informari cu privire la factorii de risc. Printre acestea s-au aflat: marea coruptie si alte activitati infractionale grave, generatoare de pericole la adresa securitatii.

CSAT 2007

Serviciile au prezentat, in cadrul sedintelor Consiliului, rapoarte si informari cu privire la factorii de risc si amenintarile din contextul international de securitate, precum si vulnerabilitati interne ce pot favoriza manifestarea acestora pe teritoriul national. Printre acestea s-au aflat: marea coruptie si alte activitati infractionale grave.

A fost primul an cand Consiliul nu a avut in raport niciun cuvintel referitor la actiunile intreprinse pentru combaterea coruptiei. Situatie care s-a repetat si in 2012.

CSAT 2009

Institutia aflata in subordinea presedintelui a dezvoltat pentru anul 2010 Strategia nationala anticoruptie in domeniul justitiei, fara a detalia in raport.

CSAT 2010

Pentru anul 2011 au fost stabilite urmatoarele prioritati strategice: combaterea si, pe cat posibil, eradicarea fenomenului coruptiei si evaziunii fiscale, in toate formele de manifestare asupra intereselor legitime ale cetatenilor si statului roman.

CSAT 2013

Deja apareau fapte de coruptie „in aproape toate domeniile de activitate“.

Intr-un interviu acordat ziarului Adevarul in 2015, fostul sef al DNA vorbea despre modul in care a colaborat cu SRI. „In limitele legii“, definea Morar ajutorul dat de serviciul de informatii procurorilor.

„Cat timp am condus DNA-ul, SRI a avut un rol… hai sa nu-i spunem periferic, dar a avut un rol in limitele legii. Nu fac un favor nimanui – nici acestei tari, nici DNA-ului, nici procurorilor – ofiterii SRI care trimit informatiile la Parchet, pentru ca sunt obligati prin lege. Cealalta atributie a serviciilor de informatii – in speta a SRI-ului – este de a asigura sprijinul logistic pentru interceptari pentru ca ei detin toata logistica pentru interceptari in Romania. Cam aici trebuie cantonata activitatea si implicarea SRI in lupta anticoruptie“. Morar motiva atunci interdictia serviciilor de informatii de a face dosare penale prin riscul unui exces de putere. „Pentru ca atunci cand dupa 1990 li s-au luat serviciilor de informatii atributiile judiciare, s-a avut in vedere un lucru elementar: nu poti sa fii in acelasi timp un detinator al unor informatii enorme, importante si sa si poti sa faci dosare penale. Pentru ca ai avea prea multa putere. Prin urmare, nu au legitimarea nici constitutionala, nici legala de a face mai mult decat ce va spun“, afirma fostul sef al DNA. Despre Binomul DNA – SRI, fostul procuror spunea: „Puteti avea un raspuns din modul cum am procedat eu. Niciodata in comunicatele DNA-ului, in vremea cand eram sef al DNA, nu a existat ca «Acest dosar s-a realizat cu sprijinul SRI». Am considerat intotdeauna ca treaba procurorilor e una, treaba SRI-ului e alta. Sunt importante amandoua, dar trebuie separate apele“.

In acest context, Morar cataloga amestecul SRI in Justitie ca inacceptabil. „Nu, n-au puterea sa ameninte institutiile statului si nu trebuie sa se mai ajunga aici. La fel cum o declaratie a unui reprezentant al SRI-ului ca urmareste dosarul pana la solutionarea definitiva este de neacceptat si de neinteles. Nu au treaba in aceasta zona“, a mai declarat actualul judecator al CCR.

„Campul tactic“

In 2015, tema implicarii SRI in Justitie a fost adusa in atentia publica chiar de seful Directiei Juridice din SRI, generalul Dumitru Dumbrava. Acesta a declarat atunci, pentru site-ul juridice.ro: „Daca in urma cu cativa ani consideram ca ne-am atins obiectivul odata cu sesizarea PNA, de exemplu, daca ulterior ne retrageam din campul tactic odata cu sesizarea instantei prin rechizitoriu, apreciind – naiv am putea spune acum – ca misiunea noastra a fost incheiata, in prezent ne mentinem interesul pana la solutionarea definitiva a fiecarei cauze. Aceasta maniera de lucru, in care suntem angrenati alaturi de procurori, politisti, judecatori, lucratori ai DGA ori ai altor structuri similare, a scos la iveala punctual si aspecte care tin de coruptia sistemului judiciar, in limite care nu trebuie tolerate, dar nici exagerate“.

Cea mai noua atestare documentara

Noul sef al comisiei SRI, Adrian Tutuianu: „SRI a incheiat protocoale inca din 1992, la initiativa Serviciului sau a altor institutii. Unele au fost aprobate de CSAT. Protocoalele sunt bilaterale sau multilaterale, majoritatea au caracter de secret de stat, pentru ca privesc obiective, resurse sau activitati ale SRI. Au existat si exista protocoale incheiate cu MAI, MApN, SIE, STS, SPP, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comertului, Ministerul Sanatatii.

