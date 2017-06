prajitura excelent

era una dintre dulciurile mele preferate de la cofetarie. Am gasit-o in vechiul meu caiet de retete si am refacut-o spre bucuria alor mei, care adora dulciurile ciocolatoase.

6 oua

120 g zahar

120 g faina

un praf de sare

2 oua

180 g zahar

40 g cacao

250 g unt

2 fiole esenta de rom

150 g ciocolata de menaj

50 ml lapte

50 g unt

Ingrediente: