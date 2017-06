Iubire ADEVARATA! Povestea unei fotografii care a emotionat intreaga lume

Ei bine, povestea acestei imagini a fost spusa chiar de fotograful James Day, cel care a realizat-o.





"In acea seara ii fotografian pe Adrian si Roslyn la apus. Pregateam acea uriasa scena de la apus, stiti care, cea cu persoane mici intr-un peisaj larg. Imi plac aceste fotografii, insa in aceasta seara nu a fost indeajuns. Pe masura ce lumina devenea uimitoare, am sters din cap tot ce stiam si am mers spre ei si le-am spus: "Gata, nu mai pozati. Doar bucurati-va de primul vostru apus impreuna ca sot si sotie".

Apoi s-au imbratisat in cel mai frumos fel posibil. A fost mai frumos decat orice as fi putut aranja eu.

Apoi i-am spus lui Adrian: "Am o intrebare pentru tine, dar vreau sa ii spui raspunsul lui Roslyn, nu mie. Din miliarde de persoane din intreaga lume, ai ales sa iti petreci viata cu Roslyn. Poti sa ii spui de ce?". In doar cateva momente am vazut cum lui Roslyn i s-au umezit ochii si au inceput sa-i curga cele mai frumoase lacrimi pe chip. Apoi am inceput si eu sa plang", povesteste James Day.