JAF de PROPORTII, intr-un timp RECORD, la o firma de curierat! Hotii au plecat cu SUTE DE MII de lei

Lovitura de proportii, in noaptea precedenta, la sediul Fan Courier de langa Aeroportul Timisoara. Hotii au sustras un seif in care se afla o suma importanta de bani, actionand cel mai probabil la pont, informeaza voceatimisului.ro.

„In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie intr-o societate comerciala, iar din interior ar fi sustras un seif in care se aflau 600.000 de lei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, iar in acest moment politistii efectueaza cercetari in vedere identificarii autorilor si tragerii acestora la raspundere penala”, a declarat Ancuta Morariu, purtatorul de cuvant al IPJ Timis.