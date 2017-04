Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans vin in Romania

Jean Claude Juncker

Sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a declarat, marti, la o dezbatere a Grupului de Dialog Social privind presedintia Romaniei la Consiliul European, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans vor veni in Romania pentru dezbateri legate de viitorul Uniunii Europene, scrie news.ro.

Angela Cristea a dat asigurari, in cadrul dezbaterii de la GDS, ca decizia legate drumul viitor al Uniunii Europene nu a fost inca luata, ca dovada fiind prezenta presedintelui si prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la doua dezbateri organizate in Romania in aceasta primavara, dezbateri legate tocmai de calea pe care ar trebui sa o adopte UE in viitor.

”Am vazut luari de pozitie, nu numai in Romania, ci si in alte state membre, cum ca este doar un exercetiu de imagine, ca se stie deja ce se vrea. Fiti convinsi ca nu este asa si am sa va dau doua argumente cu doua date si cu un loc. Prima data este 20 aprilie, Bucuresti, la Muzeul National de Arta – dezbatere publica cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Timmermans la care toata lumea este invitata in limita locurilor disponibile. A doua data este 11 mai, tot la Muzeul National de Arta, tot in sala de 400 de locuri – dezbatere publica cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker”, a spus Angela Cristea.

Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a prezentat, pe 1 martie, ideile prin care UE ”sa deschida un nou capitol” dupa socul Brexitului, indemnandu-i pe liderii de la nivel national la ”unitate si leadership” pentru a scoate Europa din marasm.

Intr-o ”Carte alba”, el a propus cinci scenarii, care merg de la o Europa care se multumeste sa fie o piata unica si pana la o Uniune Europeana si mai integrata decat in prezent, trecand printr-o Europa ”cu mai multe viteze”.