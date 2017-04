• O situatie de-a dreptul socanta se intampla in filiala unuia din cele mai importante formatiuni politice din Iasi • In apropierea alegerilor interne, organizatia PNL Iasi se rupe din ce in ce mai mult • Si asta din cauza deputatului Marius Bodea • Acesta a confiscat baza de date a partidului si se foloseste de resursele Camerei Deputatilor pentru a-si face campanie • In plus, va dicta si modul de organizare a alegerilor, desi este candidat direct



PNL Iasi. Cu doar cateva saptamani inainte de alegerile interne, intre liberalii din Podu Ros s-a iscat un conflict urias. Si totul a plecat de la un personaj care a ajuns sa-si bata joc de proprii sai colegi. Liberalul Marius Bodea a "furat" baza de date a partidului si pe care o foloseste acum in interes personal. Bodea vrea sa candideze pentru sefia organizatiei municipale, urmand a face echipa cu deputatul Costel Alexe, care tinteste sefia organizatiei judetene.



Doar ca modul prin care Marius Bodea cauta sa-si faca loc printre liberali este unul care lasa de dorit. Si-a facut loc in Comitetul de Organizare si Desfasurare a Alegerilor (CODA), fiind insa si candidat in acelasi timp. Cu alte cuvinte, tocmai el va gestiona alegerile in care va si candida. Asta in timp ce alte persoane care vor sa candideze se simt date la o parte, jignite si fugarite din sediul partidului. Dar asta nu este singura aberatie la care se preteaza deputatul.



A furat baza de date a PNL



Bodea si-a insusit baza de date a liberalilor facuta in campania de la alegerile locale, baza de care ar trebui sa benficieze toti membrii partidului si nu doar unul singur. Si culmea, liberalul a trimis acele mailuri de pe adresa oficiala a Camerei Deputatilor si nu de pe a sa personal, asa cum ar fi fost normal. Iar acest lucru ar trebui taxat de sefii sai de la Parlament.



"Partidul National Liberal- Filiala Iasi se afla astazi la un moment de rascruce. Am trecut prin multe in ultimii ani. Extern, am dus batalii politice cu urcusuri si coborasuri. Intern, a trebuit sa acomodam o fuziune si sa invatam sa lucram impreuna. Nu a fost usor. Insa cred ca a venit vremea ca PNL Iasi sa mearga mai departe. Mai puternic, mai hotarat, mai unit. Impreuna cu Costel Alexe, ne asumam misiunea de a cladi increderea intre noi, dar si cu iesenii. Am performat in administratie si in mediul privat, am gestionat cu succes proiectul modernizarii aeroportului, cel mai mare proiect public din istoria post-decembrista a Iasului. Voi munci in urmatorii ani pentru a reusi ca PNL Iasi sa castige Primaria si Consiliul Judetean Iasi in 2020. Cu onestitate, curaj, inteligenta si multa munca putem reusi acest lucru. Impreuna!", se arata in mesajul trimis de Bodea de pe adresa Camerei Deputatilor.







Acesta nu a fost singurul ales care s-a revoltat impotriva lui Bodea. "Domnul Bodea, candidat la municipiu, foloseste sediul partidului si baza de date a acestuia doar in campania sa, interzicand celorlalti candidati sa beneficieze de aceste resurse! Ce spuneti? E corect? Fiind membru CODA, tot el organizeaza alegerile! A decis prin CODA sa nu facem actiuni de campanie in sediul partidului, dupa ce domnia sa si-a anuntat candidatura in sediul PNL si nu a pus la dispozitia tuturor candidatilor baza de date a partidului", a spus consilierul judetean Vasile Cotiuga.



Membrii de partid se dezic de Bodea



Cu toate acestea, Bodea nu a reusit sa-i sensibilieze pe toti membrii filialei. Ba chiar au aparut voci care il contesta. Una dintre acestea este si cea a lui Tudor Jijie, directorul Euroregiunii Siret- Prut- Nistru. Mesajul acestuia a fost unul transant la adresa deputatului PNL.



"Draga Marius, am primit mesajul tau prin care îti anunti candidatura la functia de presedinte al organizatiei municipale PNL Iasi. Desi banuiesc ca este un mesaj transmis automat întregii baze de date cu membri de partid, fara o selectie neaparat din cale-afara de riguroasa, consider ca este potrivit sa îti raspund si sa o fac totodata transparent, printr-un mesaj de grup: nu îti voi acorda votul. Mai mult, doresc sa fiu cât de poate de transant: daca la sfârsitul lunii, vom avea în fruntea organizatiei tandemul pe care îl anunti, cel cu Costel Alexe, voi parasi PNL Iasi", a mentionat Tudor Jijie. Acesta a aratat ca Bodea s-a inconjurat de persoane oprotuniste, care au reusit sa traga de tot partidul la vale.



"Ai gestionat Marius, o campanie la Primarie soldata cu un esec. Nu ti-l asumi. Ai refuzat si ai jignit prin refuzul tau constant, dialogul post-campanie cu oameni care îsi doreau analiza, masuri si speranta. Ai acceptat sa fii numit presedinte al filialei înlocuind doi co-presedinti alesi. Ai dizolvat un Birou Municipal ales si l-ai înlocuit cu oameni, unii cu siguranta valorosi, dar numiti arbitrar. Ne-ai adus pe cap o lista de consilieri municipali, cu una-doua exceptii, de râsul târgului. Ai acceptat sa fie loviti si jigniti fara menajamente oameni care si-au dedicat ani din viata acestui partid. Continui sa girezi aceste decizii vadit eronate, cu o încapatânare pe care tu o confunzi cu demnitatea. Asta nu ne va aduce în nici un caz puncte la urmatoarele alegeri si nici nu ne va învata sa lucram împreuna", a mai aratat Tudor Jijie.