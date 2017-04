Jojo continua razboiul cu fostul sot! L-a chemat in instanta pentru...

Actrita Jojo, pe numele ei real Catalina Grama, i-a intentat un nou proces fostului ei sot. Jojo traieste, inca din 2014, o frumoasa poveste de dragoste cu Paul Ipate, cei doi devenind, la inceputul acestui an, parintii unei fetite. Actrita mai are un baiat in varsta de 5 ani, pe Achim, din casnicia cu bancherul Ionut Grama. Recent, Jojo l-a dat in judecata pe fostul sot pentru pensia alimentara, dosarul ajungand pe rolul Judectoriei Sectorului 4, potrivit cancan.ro.

Un alt proces care se judeca la Targoviste vizeaza stabilirea programului de vizitare, judecatorii hotarand ca micutul Achim sa fie si el audiat. “Stabileste ca un psiholog sa participe cu ocazia ascultarii minorului de catre instanta. Dispune efectuarea unei adrese catre DGASPC Dambovita pentru a desemna un psiholog, din cadrul acestei institutii, care sa participe la ascultarea copilului de catre instanta de judecata. Stabileste ca participarea psihologului va consta in: posibilitatea de a-l observa pe minor cu ocazia ascultarii; posibilitatea de a adresa intrebari direct copilului; obligatia de a intocmi un raport in care sa arate si sa argumenteze opinia pe care si-a format-o in urma celor petrecute cu ocazia ascultarii. Se dispune ca ascultarea sa fie inregistrata, ca un exemplar al inregistrarii sa fie predat psihologului pentru intocmirea raportului”, au decis judecatorii.