Jose Mourinho, acuzat de frauda fiscala de procurorii spanioli

Jose Mourinho

Dupa Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, inca un nume mare este acuzat de procurorii spanioli de frauda fiscala. Conform Reuters, Jose Mourinho ar fi prejudiciat statul iberic cu aproximativ 3.3 milioane de euro.

Anii in care antrenorul portughez ar fi facut frauda fiscala sunt 2011 si 2012, pe cand era tehnicianul celor de la Real Madrid.

Conform procurorilor spanioli, este vorba de 3.3 milioane de euro. Jose Mourinho nu a comentat in niciun fel aceasta informatie, dupa cum sustine BBC. Mourinho nu ar fi trecut in declaratiile fiscale aferente anilor 2011 si 2012 veniturile obtinute din cedarea drepturilor sale de imagine, iar acuzarea considera ca "The Special One" a facut acest lucru cu scopul de a obtine un beneficiu ilegal.

Alte doua nume importante sunt implicate in acest gen de scandal: Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

Argentinianul a fost condamnat in apel la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala. Condamnarea a fost confirmata in apel, dupa ce in iulie 2016, Messi si tatal sau au primit o pedepsa de 21 de luni pentru frauda fiscala. Pedeapsa pentru tatal lui Messi a fost micsorata de la 21 la 15 luni.

Cristiano Ronaldo este acuzat in mod oficial de procurorii spanioli de frauda fiscala, prejudiciul estimat fiind de 14,7 milioane de euro, in perioada 2011-2014, informeaza Reuters. Dupa spusele celor de la Forbes, Cristiano Ronaldo este cel mai bine platit sportiv din lume, cu 82,6 milioane de euro intr-un an de zile.