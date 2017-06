Judecatorii ieseni au parafat un acord de recunoastere intr-un dosar de coruptie

Magistratii de laau considerat ca acordul de recunoastere incheiat intre procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie () Iasi si, un barbat acuzat de complicitate laeste perfect valabil. In urma acestui acord de recunoastere, procurorii au stabilit o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare si sa efectueze munca in folosul comunitatii.Danut Neculai este unul dintre cei patru acuzati din dosarul in care procurorii verificau informatiile cu privire la coruperea unor angajati din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.I.V) Iasi. In cele din urma s-a aratat ca un instructor auto,, a primit 3.000 euro de la doi cursanti de-ai sai si le-a promis acestora ca poate interveni pentru obtinerea unormult mai usor.A promis ca va vorbi cu seful institutiei mentionate pentru ca cei doi cursanti ai sai sa fie trecuti la proba practica. Intr-un amplu material publicat zilele trecute, reporterii BZI au prezentat o situatie surprinzatoare din acest dosar: toti cei patru acuzati au incheiat acorduri decare se afla acum pe masa judecatorilor. Ieri, instanta s-a pronuntat cu privire la Danut Neculai urmand sa fie date hotarari si cu privire la restul acuzatilor.