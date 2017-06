Judetul Iasi va avea o marca proprie. Sefului CJ i-a luat sase luni sa emita o dispozitie

Alin Aivanoaei

Uninitiat de consilierul judeteanAlin Aivanoaei privind autorizarea marcii proprii a judetului Iasi a fost in sfarsit avizat de conducerea Consiliului Judetean. Proiectul a fost depus in urma cu jumatate de an de Alin Aivanoaei, insa dispozitia de constituire a comisiei dea fost semnata de presedintele Maricel Popa abia ieri.Practic, sefuluii-a luat sase luni sa emita o simpla dispozitie de numire a unei comisii. Cel care a initiat acest proiect a aratat ca cel putin lucrurile au inceput sa se miste si judetul este mai aproape de a avea opentru produsele alimentare si nonalimentare."Am reusit primul pas. Au trecut aproximativ sase luni de la aprobarea proiectului personal ce prevede demararea procedurilor de autorizare a marcii judetului Iasi, iar astazi (ieri-n.r.) am intrat in posesia dispozitiei ce stabileste componenta comisiei de autorizare a marcii", a spus Alin Aivanoaei, liderul grupului de consilieri judeteni PMP.Acesta a aratat ca hotararea privind initierea marcii este una importanta pentru judet si ca spera ca sefii CJ sa nu mai astepte alte sase luni pana se convoaca aceasta comisie. Culmea, desieste cel care a initiat proiectul, cel care va prezida comisia este vicepresedintele Romeo Olteanu."Sper ca macar prima convocare a comisiei sa nu se faca la finele urmatorului semestru si sa prelungim nejustificat punerea în aplicare a hotarârii 353/ 22.12.2016, o hotarare ce vine sa promoveze si sa sustina potentialul economic si cultural al judetului nostru. Am convingerea ca atat presedintele comisiei cât si membri stabiliti îsi doresc în egala masura sa parcurgem etapele proiectului cât mai urgent pentru a avea o marca reprezentativa a judetului, cât mai curând", a mai spus Alin Aivanoaei.