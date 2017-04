Judetul Iasi va incasa inca 700.000 euro pentru parcul agricol Transagropolis

În plus, se va vira catre Consiliul Judetean Iasi si ultima transa alocata acestui proiect, de aproximativ 700.000 euro. Pâna acum, 61 la suta din totalul spatiilor de depozitare si de birouri de la Transagropolis au fost deja închiriate. Totodata, CJ va organiza în data de 21 aprilie o noua licitatie pentru închirierea unor celule de depozitare si a unor spatii comerciale si pentru birouri în cadrul parcului agroindustrial.

Judetul Iasi nu va mai returna Comisiei Europene fondurile legate de implementarea proiectului parcului agricolde la. Administratia judeteana a aratat ca a fost atins si al doilea indicator din contractul de finantare referitor la numarul IMM- urilor care beneficiaza de facilitatile parcului. Este vorba despre minim zeceînchiriate, fie ca sunt spatii decu temperatura controlata, fie ca sunt spatii comerciale sau pentruCelalalt indicator a fost atins la începutul acestui an si presupunea închirierea a cel putin 10 la suta din totalul spatiilor existente în cadrul parcului agroindustrial. La acest moment nu mai exista niciun risc de pierdere a finantarii initiale de 2.8 milioane de euro, asa cum s-a speculat in cazul in care nu se indeplineau toate criteriile."Ma tin de promisiune si dau viata în totalitate si parcului agroindustrial Transagropolis. Sper ca la urmatoareasa ocupam în totalitate spatiile de depozitare cu temperatura controlata. Vom mai închiria cu siguranta si din celelalte spatii pentru birouri. Lucram deja la proiectul de extindere a parcului agroindustrial. Ceea ce avem acum este doar 25 la suta din viitorul Centru de Transfer Tehnologic pentru Agricultura si Zootehnie, unde va fi prevazuta si o linie de sortare, procesare si ambalare a legumelor si fructelor", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.