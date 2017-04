Juriul UNITER, la Teatrul National din Iasi

La acesta, muzica este asigurata de Vasile Sirli, video Andrei Cozlac, pregatire muzicala Diana Roman, asistent regie Radu Ghilas, asistenti scenografie Vladimir Iuganu, Iuliana Gherghescu. Din distributie fac parte: Teodor Corban, Calin Chirila, Ionut Cornila, Constantin Puscasu, Petronela Grigorescu, Andreea Boboc, Haruna Condurache, Constantin Avadanei, Horia Verives, Daniel Busuioc, Petru Ciubotaru, Pusa Darie, Gelu Zaharia, Livia Iorga, Oana Sandu, Diana Roman, Andreea Spataru, Radu Homiceanu, Alexandru Torboli, Grigore Andrei Sava, Adrian Marele si Lucian Valacu.

Pe 13 aprilie 2017, de la ora 19:00, in Sala Mare a Teatrului National () Vasile Alecsandri dinva fi prezent juriul specializat care va decide premiile la cea de a XXV-a editie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din Romania (), pe 8 mai, la Teatrul National din Timisoara, cand se vor sarbatori 25 de ani de la primeledecernate. Acestia vor viziona spectacolul "Cafeneauade Carlo Goldoni", in regia lui Silviu Purcarete."Cafeneaua" intra incupentru - Cea mai buna scenografie - semnata de Dragos Buhagiar, nominalizare care a fost propusa initial de un juriu de selectie alcatuit din criticii de teatru: Monica Andronescu, Alice Georgescu si Mircea Morariu. De precizat, juriul final, care va fi prezent pe 13 aprilie, este format din nume notabile ale teatrului romanesc precum Alexandru Darie - regizor, Dana Dogaru - actrita, Luana Dragoiescu - scenografa, Florica Ichim - critic de teatru si Maria Sarbu - critic de teatru. La National iesean, Dragos Buhagiar a conceput scenografia si pentru spectacolele: "Teatru 200" (regia Cristian Hadji-Culea), "Palaria florentina" (regia Silviu Purcarete), "Variatiuni pe modelul lui Kraepelin" (Alexandru Dabija), "Uriasii muntilor" (Silviu Purcarete), "Iasii în carnaval" (Alexandru Dabija), "O noapte furtunoasa" (regia Alexandru Dabija). "", de, a fost unprezentat in cadrul Festivalului National de Teatru (FNT) 2016, Reuniunea Teatrelor Nationale - Chisinau 2016, Festivalul International de Teatru Clasic - Arad 2016.