Situatie teribila pentru presa din Mexic. Un ziar a decis sa isi inchida ambele editii, si pe cea tiparita si pe cea online, din cauza asasinarii reporterilor de investigatie. Doar luna trecuta au avut loc trei asemenea cazuri, de fiecare data fara ca vinovatul sa fie identificat de autoritati.



"Adio!", a titrat cotidianul Norte pe prima pagina in ziua in care si-a incetat aparitiile tiparite dupa 27 de ani de existenta. Intr-un editorial, ziaristii mexicani si-au justificat decizia prin riscul la care se expun si prin lipsa de reactie a politistilor.

Ultimul asemenea caz a implicat o jurnalista care lucra pentru ziarele Norte si La Jornada. Miroslava Breach a fost impuscata de opt ori, cand se afla in propria masina alaturi de copilul sau. Acesta nu a fost ranit, iar agresorul a lasat in urma un bilet in care scria ca motivul a fost "gura-sparta" a jurnalistei.

Pe langa Miroslava Breach, alti doi ziaristi din Mexic au fost ucisi in martie, in state cu o prezenta ridicata a traficantilor de droguri. De altfel, de la inceputul anilor 2000, peste o suta de jurnalisti au fost omorati sau au disparut in tara nord-americana.

Luna trecuta, un guvernator local s-a plans ca nu are fondurile necesare pentru lupta impotriva crimei organizate. Oficialul a declarat ca a cerut bani de la guvern, dar acestia nu au ajuns.