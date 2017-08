Kelemen Hunor socheaza Romania din nou: "Nu accept Ziua Nationala a Romaniei"

Lumea politica este zguduita de un nou scandal, intre un sef de partid si un intelectual. Razboiul declarativ dintre Kelemen Hunor si Andrei Plesu este absolut naucitor.

Vorbe grele se arunca din cele doua parti. Dupa ce Andrei Plesu a scris un editorial despre Hunor, seful UDMR a izbucnit:

„Despre incurcatul borcanelor, raspuns domnului Plesu. Nu as putea sa nu ii multumesc domnului Plesu pentru ca, de la un paragraf dedicat mie, trece la un intreg articol. Am spus doar ca, maghiari nu vor putea sarbatori centenariul de anul viitor, cu cateva argumente care incap intr-un articol de ziar. Nu accept Ziua Nationala a Romaniei, sau ca nu as respecta ceea ce pentru romani este un moment important.

Asa cum foarte bine poti sa respecti Constitutia in vigoare, dar sa nu fii de acord cu toate prevederile ei, chiar sa te gandesti la amendarea ei. Imi reprosati, domnule Plesu, niste decizii importante. Va citez: “Mai grav e ca ati inteles prea des, in urma unor calcule politice de nisa, sa acceptati aliante lucrative, cu orice formatiuni politice, mai mult sau mai putin onorabile. Un pic de “exigenta”, un pic de staif etic nu v-ar fi stricat.” Da, poate ca aveti dreptate. Pana la urma, cu totii avem nevoie, din cand in cand, de o indrumare morala, uneori chiar si de cate o lectie de etica.

Daca nu ma inseala memoria, d-voastra ati fost ministrul Culturii in momentul Mineriadei din iunie 1990. Era un eveniment in urma caruia au murit oameni, sa nu mai vorbim despre alte consecinte pentru tara si societate. D-voastra ati ramas in functie pana la urmatoarea mineriada. Nu imi aduc aminte ca ati fi demisionat din guvernul “patronat” de Ion Iliescu si condus de Petre Roman. Nu tin minte sa fi auzit strigatele d-voastra provocate de dureroase crampe etice si de anumite remuscari morale, nu v-am auzit niciodata ca nu vreti sa fiti asociat cu acel regim brutal, care cu ajutorul minerilor si nu numai, a facut curatenie prin Capitala si a plantat flori prin parcuri.

Sunt convins ca ati avut argumente solide pentru a ramane in functie, cum eu, insa, nu am avut niciun motiv in iulie 2014, cand, nesilit de nimeni, dar nefiind de acord cu deciziile guvernului din care am facut parte, nu am ezitat sa imi dau demisia. Dati-mi voie un ultim comentariu despre incurcatul borcanelor. Poate vi se pare ridicola si confuza aluzia mea la vanzarea sasilor si evreilor. Domnule Plesu, nu fost nicio aluzie. Statul roman, sub conducerea dictatorului Ceausescu, a facut comert cu oameni. A vandut cetatenii statului pe bani“, a mai spus Kelemen Hunor.

