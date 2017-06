Klaus Iohannis, din nou in marele joc politic

Klaus Iohannis revine in forta in jocul politic intern. Un joc in care a marcat ultimele puncte importante in luna ianuarie a acestui an. Atunci cand, fortand prevederile legii fundamentale, a desantat la Guvern pentru a vorbi despre cei doi elefanti. A fost un moment pe care, cu certitudine, il sarbatoreste si azi. A fost momentul in care el a devenit liderul incontestabil al opozitiei. Si asa a si ramas. Doar ca nu s-a mai manifestat ca atare in mod plenar. Acum, Iohannis reintra in joc.

Indiferent ce hotarasc azi organismele de conducere ale PSD si ALDE cu privire la soarta Guvernului Grindeanu, lui Klaus Iohannis i se ofera un important rol de decizie. Sa analizam aceasta situatie conform celor trei scenarii posibile: caderea Guvernului prin demisia lui Sorin Grindeanu; cadearea Guvernului printr-o motiune de cenzura introdusa si sustinuta de PSD; o remaniere guvernamentala.

Inainte de a intra in detalii, este necesar sa fac precizarea ca Liviu Dragnea isi joaca, la randul lui, autoritatea politica in functie de ce se va intampla, incepand de azi, in urmatoarele cateva zile. Conflictul sau cu Grindeanu a depasit punctul ireversibilitatii. Daca nu il demite, Liviu Dragnea va pierde mult din credibilitatea si autoritatea de care se bucura. Si deschide calea, de fapt o larga magistrala, pentru eliminarea lui, in viitor, de la conducerea PSD. Daca va inchide conflictul rapid, convingandu-l pe Grindeanu sa demisioneze fara niciun fel de alte presiuni, exclusiv in urma deciziei conducerii PSD, atunci autoritatea lui Dragnea nu numai ca ramane nestirbita, dar va fi chiar intarita. In fine, exista si posibilitatea demiterii Guvernului, dar cu o serie de peripetii si convulsii care presupun, ca etapa intermediara, fie regizarea demisiei in bloc a celor mai multi ministri, fie chiar, asa cum aminteam anterior, printr-o exhibitie fara precedent, si anume o motiune de cenzura impotriva propriului Guvern. Dupa cum se poate observa, exista o veritabila scara a tensiunilor presupuse de aceste manevre politice si exact in raport cu aceasta scara va functiona si marja de joc a presedintelui Klaus Iohannis.

Pe scurt, presedintele Klaus Iohannis, in eventualitatea unei simple remanieri, va juca un rol obisnuit, acceptand sau refuzand, dupa caz, nominalizarea unor ministri. Si rostind un discurs, la momentul solemn al depunerii juramantului acestora, care ii ofera posibilitatea unui mesaj politic. Daca, insa, se produce caderea Guvernului, sa spunem printr-o intelegere amiabila cu Grindeanu, presedintele Klaus Iohannis se poate pronunta in raport cu persoana viitorului prim-minstru. El ar putea sa incerce sa reseteze intreaga scena politica, fortand Constitutia, dar jucand totusi in limitele ei, si propunand o persoana relativ independenta, cum a fost, in trecut, Ciolos, fie insarcinand un lider politic din opozitie cu formarea viitorului cabinet. Ceea ce presupune, pentru un minimum de succes, incropirea unei noi majoritati. Tocmai pentru a preintampina o asemenea situatie, PSD cocheteaza cu UDMR. Si, in fine, Klaus Iohannis are si sansa uluitoare de a profita sau chiar de a incuraja criza generata de Sorin Grindeanu prin refuzul acestuia de a demisiona si obligarea PSD la introducerea unei motiuni de cenzura. Ar putea fi create, in acest fel, premisele unei crize politice de a carei responsabilitate Iohannis ar putea acuza partidul majoritar. Ar fi o marja exceptionala de joc politic pentru presedinte. Momentul, insa, nu este foarte bun, daca ne gandim ca PNL este abia in prag de alegeri si nu reprezinta, pentru moment, o forta politica suficient de consistenta pentru a incerca sa grupeze in jurul lui, intr-un mod coerent si eficient, fortele din opozitie. Ceea ce nu il impiedica insa pe presedinte sa isi faca, cu aplomb, numarul politic.

In acest moment, daca stim ca singura solutie pentru Liviu Dragnea de a iesi nesifonat si, dimpotriva, intarit din acest conflict cu Sorin Grindeanu este decizia acestuia din urma de a demisiona, ne putem usor imagina si care este interesul contrar al presedintelui Klaus Iohannis. Vom vedea, astazi si maine, cat de legat este Sorin Grindeanu de statul paralel, de servicii si in ce masura Klaus Iohannis isi exercita autoritatea asupra acestora. In aceasta cheie va trebui citit comportamentul actualului premier, care isi joaca, asa cum isi joaca, ultima carte.