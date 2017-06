Klaus Iohannis

Problema unei Europe cu doua viteze aproape ca nu mai exista, a declarat luni, la Berlin, presedintele Klaus Iohannis, la finalul unei intrevederi cu cancelarul Republicii Federale Germania, Angela Merkel.

Intrebat intr-o conferinta comuna de presa cum vede proiectul Europei cu doua viteze, seful statului a aratat ca, intre timp, aceasta problema nu mai exista.

"Intre timp problema ca atare nu mai exista, asa cum a aparut intr-un moment dat, cu anumite acuitati politice. Cred ca a fost partial o chestiune doar de definitie si de comunicare, pentru tarile din Europa de Vest a fost important sa nu existe tari care blocheaza anumite proiecte, iar pentru noi, tarile din est, a fost important sa nu existe proiecte la care nu avem noi acces. Intre timp, toate aceste lucruri sunt foarte bine clarificate, cu totii am fost de acord ca trebuie sa existe optiunea pentru statele membre sa participe sau nu la anumite proiecte, dar toate proiectele sa ramana deschise pentru toti cei care isi doresc sa participe si avem cele doua exemple clasice. Nu toti sunt membri in zona euro, dar cine doreste are calea deschisa si un proiect mai recent unde am fost chiar noi, Romania, printre initiatori - procurorul european - unde toata lumea poate sa participe, dar deocamdata nu participa toti, ci doar o parte din statele membre. Cred ca aceasta chestiune a celor doua viteze nu mai este de actualitate", a spus presedintele Iohannis.



Sursa: agerpres.ro