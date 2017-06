Klaus Iohannis: "Rolul societatii civile a devenit unul extrem de puternic in prezent"

Klaus Iohannis 1

Organizatiile nonguvernamentale demonstreaza ca au o capacitate formidabila de a se solidariza in rezolvarea problemelor, iar rolul societatii civile a devenit unul extrem de puternic in prezent, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis cu ocazia celei de-a XV-a editii a Galei Societatii Civile.

"Ajunsa la cea de-a XV-a editie, Gala Societatii Civile este deja un eveniment cu traditie, fapt pentru care va felicit si va transmit gandurile mele bune cu speranta ca veti continua sa promovati Binele in Romania. Cu acest prilej, felicit pe toti cei inscrisi in competitie, pentru ca implementeaza proiecte menite sa produca schimbari pozitive in societate. Apreciez in mod deosebit aceasta festivitate pentru ca ofera recunoastere si vizibilitate proiectelor de succes si, totodata, oamenilor care au muncit, s-au dedicat si implicat pentru a face bine", se arata in mesajul presedintelui transmis astazi.

El a felicitat intreg sectorul asociativ pentru "seriozitatea si daruirea cu care serveste si apara interesele oamenilor si ale comunitatilor", subliniind faptul ca admira modul in care a reusit de multe ori sa protejeze pe cei vulnerabili, democratia, statul de drept, padurile si parcurile.

"Sunt enorm de multi oameni si asociatii care merita aprecierea mea pentru ca s-au dedicat in ajutorarea familiilor, femeilor, copiilor, persoanelor cu nevoi speciale si a celor care provin din medii dezavantajate. Mai mult, de fiecare data cand cultura, patrimoniul, cladirile, bogatiile naturale au fost in pericol salvarea a venit de la dumneavoastra, ati gasit imediat solutii, v-ati adunat fortele, cunostintele si ati actionat. Apreciez sprijinul pe care il oferiti de fiecare data, cu promptitudine, atunci cand vine vorba de schimbari si reforme legislative. Pe aceasta cale, va incurajez sa continuati sa contribuiti activ, sa va exprimati liber punctele de vedere pentru ca numai in acest mod putem ajunge la un consens care sa aiba si efecte pozitive", mentioneaza Klaus Iohannis.

In opinia presedintelui, sectorul neguvernamental a reusit sa se impuna ca factor determinant in societate pentru ca si-a asumat schimbari reale, legat de buna guvernare sau de imbunatatirea vietii oamenilor din diferite comunitati.

"Societatea civila, de-a lungul timpului, a reusit sa se dezvolte si sa se organizeze prin asumarea responsabilitatii in fata unor nevoi sau probleme. Cei prezenti in cadrul acestui eveniment reprezentati motorul schimbarilor bune din Romania, prin munca si implicare activa in comunitati, prin faptul ca reusiti sa lasati o amprenta pozitiva in viata multor oameni. Organizatiile nonguvernamentale demonstreaza ca au o capacitate formidabila de a se solidariza in rezolvarea problemelor, nu numai prin identificarea si scoaterea lor la lumina, ci prin implicare concreta, cu raspunsuri si solutii practice. Rolul societatii civile a devenit unul extrem de puternic in prezent, daca este sa ne raportam la evenimentele recente", mai arata presedintele Iohannis.

El a sustinut ca, in calitate de presedinte, a discutat cu reprezentanti ai societatii civile, din domenii diferite si a apreciat dorinta de implicare si mai ales ideile valoroase. "Ca mediator intre stat si societate, intotdeauna voi incerca sa facilitez un dialog deschis si onest pentru ca doar asa consider ca putem progresa impreuna. Vreau sa colaboram la fel in continuare, sa lucram impreuna, sa impartasim si sa invatam unii de la altii pentru a putea avansa proiecte care sa aduca rezultate concrete si de lunga durata", subliniaza Klaus Iohannis.



