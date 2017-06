Klaus Iohannis s-a dus in America doar pentru fericirea de a fi batut pe umar de Donald Trump

Ion Cristoiu

De cind ma stiu ca jurnalist postdecembrist, vizitele la Casa Alba ale presedintilor si premierilor romani au avut acelasi desfasurator. Ca urmare a unui lobby platit din greu de contribuabilul roman unor smecheri de peste Ocean, fie direct, cu bani negri, fie indirect, printr-o afacere necurata cu statul roman, venitului din Moldo-valahia i s-a aranjat un dat ochii cu presedintele SUA. Exceptie facind vizita lui Traian Basescu din 2005, cea mai inalta vizita a unui sef de stat postdecembrist, avindu-si temeiul de primire iesita din comun nu atit in personalitatea proaspatului presedinte, cit mai ales in curtea facuta de SUA lingurarilor din Est pentru a-i contrapune infumuratilor din Vest, toate intilnirile de la Casa Alba dintre trimisii nostri la cel mai inalt nivel si presedintii SUA au stat sub semnul aranjamentelor penibile, ale caror cusaturi erau vizibile pentru omul normal, ascunse insa de propaganda prezidentiala romana sub poleiala de sorcova a unor cuvinte mari ajunse clisee suparatoare .

Despre aceste aranjamente penibile, umilitoare pentru demnitatea nationala, pentru ca trimiteau la aranjamentele de pe vremea fanariotilor ale domnitorilor romani cu ajutorul grajdarului vizirului sau al celui care-i spala picioarele eunucului sef al haremului (care-i spala picioarele, pentru ca la cel care-i spala fundul ai nostri domnitori nu ajungeau), am scris de m-a durut mina de-a lungul postdecembrismului.

Daca as fi mai tinar, m-as incumeta la o carte de satira care sa descrie acrobatiile puse la cale de smecherii lobbyisti pentru a lasa impresia ca intilnirea dintre al nostru si al americanilor a fost istorica.

De ce s-au dat stabii nostri postdecembristi sa se intilneasca cu presedintele american fie si la intrarea in WC?

Numai si numai pentru ca intr-o tara ca a noastra, cu un trecut rupt de sale de cite ori ne-am prosternat la picioarele diferitilor Stapini ai clipei, o primire la Casa Alba aduce presedintelui, ca odinioara accesului la Maritul Padisah, avantaje uriase in chelfaneala cu adversarii interni, ieri boierii urdurosi si intriganti, azi politicienii unsi cu toate unsorile moldo-valahismului.

Numai asa se explica o ciudatenie.

De 20 de ani Romania are un parteneriat strategic cu America. In toti acesti 20 de ani, tara noastra si-a trimis militarii pe coclaurile planetei sa moara pentru rolul de jandarm al lumii asumat de partener fara sa ne intrebe si pe noi daca sintem de acord cu asta. Romania si-a indeplinit cu maxima constiinciozitate, vecina pe alocuri cu slugarnicia, indatoririle date de conditia de partener al Americii, de membra NATO si de membra UE. Dupa 20 de ani de relatie corecta nimeni nu mai poate pune la indoiala conditia Romaniei de tara aliata a SUA.

Cu toate acestea politicienii romani se poarta fata de SUA nu ca politicienii unei tari aliate, ci ca politicienii unei tari care mai sta inca sub semnul intrebarii in privinta recunoasterii ca membra a comunitatii transatlantice.

In primii ani postdecembristi darea peste cap a politicienilor nostri pentru a vizita SUA si a beneficia de primirea, ca un bacsis, de catre tot felul de pitifelnici din birocratia de la Washington, mai avea o explicatie.

Romania era inca in teritoriul nimanui.

Avea explicatie si paranoia numita primirea in sine, primirea pur si simplu, a presedintelui sau premierului roman la Casa Alba de catre presedintele american.

Dar acum, dupa 20 de ani de casnicie cu America, are vreun rost primirea in sine, fara nici un alt rezultat decit delirul presei prezidentiale gata sa transforme fiecare gest al presedintelui american din timpul reuniunii intr-un gest de importanta cruciala pentru intreaga Istorie a patriei?

In al doilea mandat al sau, Traian Basescu a renuntat la vizitele externe de dragul vizitelor, cele facute doar pentru ca presedintele sa se poata lauda c-a fost si el acolo.

Politica asta, absolut normala in relatia cu partenerul strategic de 20 de ani, a fost intrerupta de Klaus Iohannis.

Acesta a acceptat toate conditiile, inclusiv cumpararea de armament american inutil, numai si numai pentru a se putea lauda c-a fost si el pe la Casa Alba.

Traian Basescu observa corect duminica seara la emisiunea Romania lui Cristoiu de pe Romania Tv ca presedintele a mers la Casa Alba fara un alt motiv decit cel de a se sti in Romania c-a fost pe acolo.

Daca s-ar fi dus pentru un alt interes decit cel de a se sti c-a fost la Casa Alba, ar fi fost insotit de o minima delegatie de lucru.

Fie de una alcatuita din ministrul Apararii, seful Marelui Stat Major, ministrul de Externe, seful SRI, daca vizita ar fi avut o componenta militara si de securitate, fie din ministri din domeniul economic, daca ar fi fost vorba de o componenta economica.

In aceasta vizita, Klaus Iohannis a fost insotit, pe linga seful SRI, Eduard Hellvig, important pentru relatia cu CIA, de un consilier pentru relatia cu societatea civila si de unul pentru politica externa.

A fost insotit si de Ravasitoarea, dar judecind dupa harmalaia publicitara din jurul prezentei sale, scopul vizitei a fost cel de a arata romanilor de ambele sexe ca si-a luat sandale de o mie de euro.

Avind in vedere ca-si zice profesoara de liceu, putea sa se laude cu cumpararea unei carti scumpe, ca de exemplu, o editie de lux din Shakespeare.

Asta e insa alta poveste, o poveste care tine de ceea ce era pe vremuri un profesor de liceu si care azi nu mai e poveste de pe vremuri, e dare in stamba pur si simplu.

Conferinta de presa, convocata de Donald Trump pentru a iesi din tacerea dubioasa de dupa marturia lui James Comey, e singurul document al vizitei.

Nici un Comunicat comun, nici o Declaratie comuna privind rezultatele vizitei, nici o masura convenita pe parcursul intilnirii, intilnire in care nu s-a abordat nici macar chestiunea vizelor pentru romani.

Declaratiile de presa, raspunsurile la intrebari nu lasa sa se intrevada nici o decizie luata de cele doua parti cu ocazia acestei vizite.

Batutul golanesc pe umar al presedintelui roman, cliseele neroade de tip american zise de Donald Trump despre Klaus Iohannis si despre Romania n-au nici o importanta pentru romanii care au trebuit sa suporte cu taxele si impozitele lor voiajul cuplului Iohannis in America si mai ales care vor trebui sa stringa cureaua pentru a plati armamentul american virit pe git de bunul negustor Donald Trump.

De a lungul postdecembrismului, alaturi de modul de operare in cazul aranjarii unei vizite, am fost martor si al modului de operare al Presei prezidentiale. Prin cei trimisi la fata locului, asupra opiniei publice se revarsau suvoaie de vorbe mari, politice ca niste baligi pe un gazon verde pur de entuziasm vecin cu orgasmul intelectual.

Presa din tara se aventura intr-o descoperire abisala a unui gest, a unei vorbe zise de presedintele american despre Romania, despre presedintele nostru.

Clisee riioase sau nascociri de comunicare deveneau temei de cuvinte despre noul moment istoric, despre importanta Romaniei, despre binecuvintarea numita Parteneriatul cu America.

Ce-a pindit si ce-a umflat cu pompa presa in cazul acestei vizite?

1) Conferinta de presa comuna, vazuta prin raportare ca un moment asemanator Marii Uniri, ca o dovada a stimei lui Donald Trump fata de Klaus Iohannis.

In toiul fericirii, nu s-a observat ca intilnirea cu Presa a fost o smecherie a lui Donald Trump pentru a iesi din clenciul cu fostul sef al FBI.

Marturia lui Comey a fost evenimentul numarul unu in America.

Altadata gures pe Facebook, Donald Trump a tacut.

N-o putea face la infinit.

Vizita lui Klaus Iohannis a fost pentru el posibilitatea de a iesi din incurcatura.

La astfel de conferinte de presa, se poate impune limitarea intrebarilor pentru cele doua grupuri de jurnalisti.

Din partea romanilor, Trump n-avea nici o temere ca-l vor intreba de Comey. Ziaristii americani au fost constrinsi sa-i puna lui Trump putine intrebari. Daca ar fi fost vorba de o conferinta de presa la Casa Alba avind drept tema marturia lui Comey, Donald Trump n-ar fi scapat viu din ghearele presei.

Din cea cu Iohannis a scapat doar cu doua zgirieturi.

Da, dar acum nu se poate spune ca n-a avut curajul sa iasa in fata presei.

2) Baterea pe umar a lui Klaus Iohannis.

In ochii presei cotroceniste gestul, nitel badaranesc, a devenit un fel de prim sarut pe buze dat de femeia iubita.

S-a facut din el prin umflare cu gura un gest care dovedeste ca Klaus Iohannis e mai dihai in istoria Patriei decit Sefan cel Mare si Decebal la un loc.

3) Vorbele cliseu de turista analfabeta zise de Donald Trump despre Romania si despre Klaus Iohannis.

In cadrul interviului de la Realitatea Tv din campania electorala pentru prezidentialele din 2014, l-am intrebat pe Klaus Iohannis cum vede locul si rolul Romaniei in Uniunea Europeana.

– Sintem si noi pe acolo! a raspuns candidatul la Presedintie.

Candidatul e acum presedintele Romaniei de peste doi ani si ceva.

Vizita la Washington a lui Klaus Iohannis ne dovedeste ca sintem in continuare si noi pe acolo.

Sursa: www.cristoiublog.ro