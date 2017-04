Kovesi ATACA! Tinta FINALA: Traian Basescu

Dan Andronic a fost chemat la DNA si pus sub acuzare in dosarul Ioanei Basescu. Mutarea pare o amenintare din partea Laurei Codruta Kovesi pentru Traian Basescu, cel care a sustinut ca habar n-are despre fraudarea alegerilor ca sa ajunga el presedinte in 2009 si ca, daca s-a intamplat, Kovesi si Coldea sa fie arestati. Dosarul in care a fost pus sub acuzare Dan Andronic nu este doar o amenintare la adresa fiicei lui Traian Basescu, ci si la adresa lui.

Andreea Sava a reiterat, la 100 de minute, de la Antena 3, care sunt acuzatiile din dosarul Ioanei Basescu.

Potrivit DNA, in declaratia din 22 septembrie 2016, Andronic ar fi facut afirmatii mincinoase cu privire la semnificatia sumelor de bani incasate de la Giovanni Francesco, iubitul Ioanei Basescu, la acea vreme. De asemenea, Andronic ar fi incercat sa acrediteze ideea ca sumele nu au fost pentru consultanta politica din campania electorala. Dosarul referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale din 2009 a pornit in 22 septembrie 2016. In 12 octombrie 2016 au fost extinse acuzatiile pentru Elena Udrea.

Andreea Sava a subliniat ca exista un precedent, in cazul lui Adrian Nastase, de care procurorii pot tine cont.

”Finantarea ilegala a unei campanii nu poate fi disociata de persoana beneficiara, caci in toate cazurile cei care comit asemenea fapte o fac in considerarea unui candidat. Asemenea conduite ilicite pot fi motivate de: profitul, imediat sau de perspectiva, pe care finantatorul il va avea in urma conduitei ilicite asumante, dar care depinde de o actiune viitoare a beneficiarului”.