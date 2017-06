Noroc cu carul pe undin Iasi. Nici in cele mai frumoase vise nu si-a imaginat ca va ajunge sa fie director. Mediculeste intr-un concediu permanent de cand a fost numit director executiv la Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi.In luna mai s-au implinit doi ani de cand acesta a preluat postul de sef si nimeni nu l-a deranjat vreodata, macar cu o intrebare. Cine mai bate acum in usa directorul de lasa vada ce face aceasta institutie depublica? Nimeni nu-i tulbura linistea directorului Liviu Stafie.Atat de mult timp liber are acesta incat aproape, zilnic, este in vizita la sediul unui partid din municipiul Iasi. Este posibil ca acesta sa munceasca mai mult acolo decat la Directia de Sanatate Publica, de unde anual ridica aproape 50.000 lei. Asta iarna, linistea directorului Liviu Stafie mai era deranjata de cate o video conferinta, dar numai atunci cand era ger de crapau pietrele sau ninsoare abundenta. Si atunci facea doar prezenta la sedinte pentru ca nu avea de indeplinit vreo sarcina anume.Ani de zile a stat intru-n birou de laIasi unde era consilier superior si apoi l-au adus la DSP sef. Este adevarat ca nu a fost adus la DSP Iasi pentru a schimba ceva, fiind doar loctiitorul dr. Vasile Cepoi, acesta fiind avansat la Bucuresti. Lipsa de activitate a dr. Stafie ar putea avea o explicatie: este posibil ca Cepoi sa-i fi interzis sa-si bage nasul.De aproape 9 ani, postul de director executiv nu a fost scos la concurs, pentru ca titularul postului este, detasat pe diverse functii in capitala. Reprezentantii Autoritatii Nationale a Functionarilor Publici ridica din umeri, deoarece asa prevede legea. Asa ca este posibil ca dr.Liviu Stafie sa fi primit instructiuni clare de la Vasile Cepoi cand a preluat postul de director executiv si sa nu poata sa-si arate calitatile manageriale.Divortat din anul 2013, dr. Liviu Stafie inca mai imparte bunurile, in declaratia de, cu fosta sotie, dr. Celina Silvia Raveica. Directorul executiv de la DSP Iasi are o casa cocheta, inca nefinalizata la exterior, intr-o zona retrasa din comuna ieseana Barnova. Vila dr. Liviu Stafie se afla pe o ulita din satul Pietrarie din localitatea mentionata.Zona este intesata de vile care de care mai somptuoase, detinute de medici, oameni de afaceri, directori de spitale din Iasi. La un moment dat, a fost una dintre cee mai scumpe zone din Iasi.Declaratia de avere a medicului Stafie nu s-a modificat de la un an la altul. Impreuna cu fosta sotie are aceasta casa de 170 metri patrati, unde 1500 metri patrati. Directorul DSP Iasi mai are 8000 mp si 4 ha, ode 100 mp, impreuna cu Dan Stafie, dobandite prin mostenire de la parinti. Cu fosta sotie imparte si un apartament in municipiul Iasi.