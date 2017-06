L-am prins cu minciuna! Adrian Solomon minte cu nerusinare! Iata dovada ca uraste politistii

Deputatul PSD de Barlad, Adrian Solomon, este prins din nou in timp ce "fura curent" fara nicio jena. Dupa aparitia articolului cu titlul "Adrian Solomon uraste politistii! "Au scoala, cat am eu vacanta". Acum se razbuna pe ei si le taie maririle salariale" in mass-media vasluiana, acest individ cunoscut pentru iesirile sale penibile incearca sa se apere folosindu-se de o serie de minciuni sfruntate, pe care nici el probabil nu le crede.

"Spre directa informare a autorului acelor fake news-uri: din 2005 de cand am carnet nu am avut niciodata permisul de conducere a autovehiculelor suspendat. Prin urmare, nici în 2010 nu s-a întâmplat acest lucru, iar așa - zisul citat cu afirmațiile mele referitor la lucrătorii din sistemul de ordine publică nu există. Îi asigur pe toți polițiștii de respectul și sprijinul meu direct în rezolvarea problemelor legislative cu privire la statutul polițistului și sistemul de salarizare", a transmis Adrian Solomon pe pagina oficiala de socializare a Organizatiei Municipale PSD Barlad.

Solomon uita, insa, de informatiile deja disponibile pe portalul web al instantelor de judecata din cadrul Ministerului Justitiei, care contine o intreaga arhiva a dosarelor deja solutionate sau a celor care se afla pe rol. In acest sens putem reaminti dosarul cu numarul 7074/245/2009 inregistrat la data de 31 martie 2009 la Sectia Civila a Judecatoriei Iasi, in care deputatul Adrian Solomon s-a judecat cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. In ultima sedinta de la data de 26 ianuarie 2010, completul de judecata "admite plangerea formulata de petentul Solomon Adrian, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi, impotriva procesului-verbal seria CC nr. 2971781 din 22.03.2009. Anuleaza procesul verbal seria CC nr. 2971781 din 22.03.2009 si, in consecinta, exonereaza petentul de la plata amenzii in cuantum de 240 de lei si inlatura sanctiunea complementara aplicata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare".