Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Undin Iasi a refuzat sa primeasca o suma de bani de la un sofer prins pe picior gresit. Politistul,, a tras pe dreapta un sofer baut pe care l-a depistat pe Drumul European 583. Evenimentul a avut loc pe data de 20 august 2017, in jurul orei 1:00, in timp ce un echipaj de politie patrula in zona. Agentii au fost surprinsi de modul in care conducea soferul, deoarece avea o traiectorie in "zig-zag".Politistii i-au facut semn soferului aflat intr-un autoturism marca, inregistrat in Bulgaria, insa acesta nu a oprit. Imediat oamenii legii au plecat in urmarirea lui, iar in cateva sute de metri au reusit sa-l traga pe dreapta. Agentul sef adjunct,a mers sa-l legitimeze pe, insa a observat ca acesta emana halena alcoolica si l-a testat cu aparatulValoarea indicata a fost una uriasa, de 1.03 miligrame alcool pur in aerul expirat. Soferul, un barbat in varsta de 32 de ani, a refuzat sa mearga la spital pentru recoltarea de probe biologice si a incercat sa-i ofere politistului aproximativ 3-4 sute de euro. Agentul nu a acceptat, a intocmit dosarul penal si si-a anuntat colegii de intentiile soferului, organizand ulterior un flagrant."La data de 22.08.2017, echipa operativa constituita din ofiteri dejudiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Iasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi, a prins în flagrant pe cetateanul B.G.C., în vârsta de 32 ani, în timp ce îi promitea unui agent de politie, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi suma de 1.000 euro. În schimbul sumei mentionate, politistul ar fi trebuit sa distruga actele de constatare întocmite la data de 20.08.2017, cu ocazia depistarii celui în cauza în timp ce conducea în stare de ebrietate un autoturism pe raza judetului Iasi si a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei si pentru a-i restitui permisul de conducere retinut", se arata in comunicatulGeorge B. a incercat sa-i ofere politistului o mie depentru a scapa de dosarul penal si pentru a-si primi permisul de conducere inapoi."Cu ocazia prinderii în flagrant, asupra lui B.G.C. a fost identificata suma de 1000 euro despre care acesta a declarat ca acestia erau banii promisi politistului, în scopul mentionat mai sus. Dosarul penal a fost înregistrat în baza denuntului politistului, formulat la S.J.A. Iasi, în care agentul a precizat ca, la data de 20.08.2017, cu ocazia constatarii infractiunii comise de B.G.C., acesta i-a promis o suma de bani cuprinsa între 300-400 euro, pentru a nu-i întocmi dosar penal. Fata de B.G.C., procurorul de caz a pus în miscarepentru savârsirea infractiunilor de(doua acte materiale) si cumparare de influenta, dispunând masura instituirii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile", se mai arata in comunicat.Agentul sef adjunct, Catalin Ilie Nistor, seful postului de politie Movileni a mai sesizat D.G.A. – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi cu privire la savârsirea infractiunii de dare de mita în data de 24 martie 2017, denuntul materializându-se într-o actiune de prindere în flagrant, iar mai apoi cazul a ajuns pe mana judecatorilor.Atunci, pe data de 23 martie, politistul a oprit pe raza comunei Movileni un barbat in varsta de 29 de ani, iar in urma verificarilor a constatat ca acesta avea permisul de conducere suspendat. In postul de politie soferul prins la volan, desi nu avea drept, l-a "rugat" pe politist pentru suma de 500 de lei sa-l scape de dosarul penal, insa agentul nu a acceptat.