Hope Isabel Howard este un veteran al fortelor aeriene americane care a aratat intregii lumi ca nu e niciodata prea tarziu pentru a-ti schimba drumul in viata.



Inca de la varsta e 5 ani, Hope a visat ca va ajunge fotomodel, dar parea ca viata o duce in alta directie cand, la 19 ani, s-a inrolat in armata, imediat dupa ce a absolvit liceul. In timpul stagiului militar a ajuns sa lupte in Afghanistan iar aceasta experienta i-a schimbat perspectiva despre viata.

"A fost atat cea mai neplacuta cat si cea mai placuta experienta din viata mea pentru ca m-a maturizat si m-a facut sa vad lumea altfel, am inceput sa visez din nou. Am inceput sa mananc sanatos si sa ma antrenez. Ridicarea greutatilor si mancarea sanatoasa m-au tinut in viata", a marturisit ea.

Dupa ce s-a intors acasa a devenit antrenor de fitness si fotomodel pe Instagram si, datorita corpului sau de invidiat, are sute de mii de fanii care ii admira corpul bine lucrat.