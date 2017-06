La 61 ani a incercat sa se sinucida. Barbatul a inghitit toate pastilele pe care le avea in casa

Ieri, undin localitatea ieseana Belcesti a fost transportat de urgenta la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Barbatul, in varsta de 61 ani, a decis sa-si puna capat vietii. Acesta a fost diagnosticat cuvoluntara.Barbatul a inghitit toate pastilele pe care le avea in casa: 10 tablete de Hepatoprotect si 5 de Carbune activ. La internare starea de sanatate a pacientului nu era grava. Sotia a insistat sa-l aduca la spital, speriata ca ar putea sa i se faca rau.Dupa acordarea ingrijirilor medicale, medicii au vrut sa-l transfere la Institutul deSocola din Iasi, dar acesta a refuzat. Pacientul nu a avut nevoie de internare la Spitalul Sf. Spiridon. Barbatul este la prima tentativa desi se pare ca a recurs la acest gest in urma unui conflict cu o ruda.