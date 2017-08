La ce rezultat au ajuns oficialii europeni, dupa o evaluare la Aeroportul Henri Coanda

O echipa de inspectie a Comisiei Europene in domeniul securitatii aviatiei civile a verificat, in perioada 7 – 11 august 2017, masurile aplicate in Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti pentru respectarea standardelor europene in securitatea aeroportuara. Misiunea Comisiei Europene a verificat masurile luate la nivel aeroportuar pentru protectia si securitatea atat a pasagerilor, cat si a operatiunilor aeroportuare.





Expertii internationali au constat ca Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti respecta standardele europene in domeniul securitatii avitiei civile si ca masurile aplicate la nivelul aeroportului sunt in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare.

