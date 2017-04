In cladirea Consiliului Judetean Iasi dinar putea functiona unin memoria victimelor Pogromului de la Iasi din anul 1941. Cladirea autoritatii judetene a functionat in anii celui de-al Doilea Razboi Mondial ca si Chestura a Politiei. In acest loc au fost macelariti mii de oameni de nationalitate evreiasca. In aceste conditii, pentru a cinsti memoria celor ucisi, alesii judetului au initiat un proiect de hotarare prin care se va realiza un memorial al Pogromului de la Iasi. Initiativa a fost depusa de grupul consilierilor judeteni ai PNL."Spatiul dedicat Memorialului Pogromului de la Iasi va fi unnu doar al trecutului si al memoriei, al reculegerii si al aducerii aminte, ci si al viitorului, el demonstrând, în viziunea noastra, un instrument de atragere a turistilor straini, îndeosebi a celor de origine evreiasca, în conditiile în care în Israel traiesc aproximativ 300.000 de evrei de origine româna, multi fiind descendenti ai evreilor ieseni", a spus liberalul Sorin Afloarei.a investit peste doua milioane de euro in reabilitarea imobilului din strada Vasile Alecsandri. Conform Executivului CJ, in acest an se doreste ca intreaga activitate a institutiei sa se mute in acel spatiu. Intre timp, consilierii judeteni PNL vor ca o parte din imobil sa fie dedicat si amintirii celor petrecute acum mai bine de sapte decenii.