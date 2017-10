Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Luna viitoare (intre 23 si 24 noiembrie 2017 - n.r.), intreg Guvernul, respectiv membrii Parlamentului Romaniei au anuntat ca vor ajunge la Iasi!"Actiunile de laurmeaza sa se desfasoare în zilele de 23 si 24 noiembrie, iar printre acestea se numara organizarea unei sedinte festive deîn sediul uneia dintre cele mai frumoase biblioteci si Aule din lume alaturi de organizarea uneisimbolice a Parlamentului Romaniei, in Sala Mare a Teatrul National (TNI) «Vasile Alecsandri», acelasi loc în care, în 1916, Regele Ferdinand a deschis lucrarile Parlamentului mutat la Iasi, dar si reiterarea unui scurt traseu feroviar între Gara Ciurea si Gara Mare Iasi pentru comemorarea celor peste 1.000 deîn aprodus în iarna anului 1916 la Iasi, din cauza supraaglomerarii generate de numarul de refugiati din zonele ocupate, accident considerat drept cea mai mare catastrofa de gen din România si a treia ca marime la nivel mondial. De asemenea, în zona catastrofei feroviare vor fi plantati 1.000 de stejari si tei, în memoria celor decedati", se arata in anuntul oficial al Executivului.Cu toate ca acesteproletcultiste sunt lansate cu surle si trambite, este putin probabil ca actualii guvernanti sa inteleaga sacrificiul facut de oras, in perioada 1916 - 1918, pentru Marea Unire de la 1918. Ca dovada, responsabilitatea apartinand atat autoritatilor locale, cat si a celor centrale, stau dovada indiferenta dovedita fata de Casa Berthelot din Copou si Mausoleul Eroilor din Galata.