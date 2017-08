La Primaria Iasi, reparatiile acestea nu s-au mai facut de 40 de ani! Totul sta sa cada

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Compania de Transport Public (), societatea aflata in subordinea Primariei Iasi, anuntanoi la partea de imobile aflate in. Astfel, acoperisul unei cladiri construite in preajma anilor '60 va fi reabilitat. Interventii majore nu s-au mai facut inca din perioada inaugurarii imobilului. Este vorba desprededin curtea sediul CTP.Lucrarile dea acoperisului au fost incredintate printr-un contract direct, catre societatea. din, valoarea acestuia fiind de 145.092 lei. Sefii CTP au precizat ca interventia trebuie numaidecat realizata, deoarece structura acoperisului este putrezita, iar infiltratiile de apa afecteaza structura cladirii."La depoul respectiv functioneaza atelierele si birourile sectiilor. Acolo trebuie schimbat tot. Capriorii sunt putreziti. Prin anii '80 s-a mai facut ceva, dar cladirea este de prin '60. In anii '90 s-a mai intervenit cu cate ceva. S-a mai pus carton ca sa nu mai fie infiltratii. Trebuie sa refacem tot coperisul", a declarat Cristi Stoica, directorul CTP. Suprafata acoperisului a fost de 1587 metri patrati.