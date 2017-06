La sapte ani de la divort, Adelina Pestritu a vorbit despre fostul sot: «A fost ...» - FOTO

Liviu Varciu si Adelina Pestritu au fost casatoriti in urma cu 7 ani

a vorbit extrem de deschis, despre trecutul ei, in cadrul unui interviu. Frumoasa bruneta a vorbit despre copilarie, perioada liceului, familie, dar si despre casnicia scurta si intensa pe care a avut-o cu. In ciuda dezamagirii de atunci, ea nu mai priveste trecutul cu regret si a marturisit ca persoana care este astazi se datoreaza experientelor ei din trecut. «Totul s-a intamplat de cand l-am cunoscut pe Liviu Varciu, fostul meu sot. A fost un pas decisiv in ceea ce avea sa urmeze, nu numai pe plan profesional, ci si pe plan personal. M-a marcat aceasta, am avut foarte multe de invatat. Aveam douazeci de ani si chiar visam la familia perfecta.Intotdeauna am ravnit la familiile in care exista armonie, in care oamenii se inteleg de minune si viseaza la multi copii. Ma bucur foarte mult ca am bifat aceasta etapa din viata mea si ma bucur ca am cunoscut», a spus Adelina. Vedeta a recunoscut ca l-a iubit extrem de mult pe Liviu Varciu si si-ar fi dorit sa construiasca o familie alaturi de el. «O mare iubire, da. Am spus Da in fata lui Dumnezeu din tot sufletul pentru ca am simtit acea iubire prin toti porii. Chiar daca eram la o varsta frageda, mi-am asumat foarte mult rolul de sotie. Gateam in fiecare zi, aveam mare grija de cum se prezenta el in lume, calcam hainele, aveam grija de casa. Incercam sa fiuperfecta», a mai spus Adelina.