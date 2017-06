Accident teribil petrecut la Iasi. Saseau fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc peintre localitatilesi. Ieri dimineata printr-un apel la numarul unic de urgente 112 a fost solicitata interventia medicilor si politistilor. Mai multe zeci de minute circulatia a fost paralizata. Din fericire, doar o femeie a avut nevoie de ajutorul medicilor."Am fost solicitati la ora 9:25 sa intervenim la unsoldat cu o victima produs intre localitatile Sarca si Budai. A fost dirijat imediat un echipaj medical de urgenta tip B2 cu asistent de la substatia Podu Iloaiei, care la locul solicitarii au gasit o femeie, de 24 de ani, cu sarcina in 23 de saptamani, agitata dar stabila hemodinamic si respirator. Aceasta acuza dureri abdominale, cefalee occipitala si a fost transportata sub monitorizare la Maternitatea "Cuza Voda" pentru investigatii suplimentare. Dupa consultarile de acolo, a fost redirectionata catre Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" dinpentru consultatii neurologice", a declarat Nicolai Pralea, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi. Politistii din Iasi au deschis o ancheta in acest caz."Politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in care au fost implicate sase autoturisme. Din primele cercetari a rezultat ca accidentul s-a produs deoarece unnu a pastrat distanta laterala fata de unul dintre ceilalti participanti la. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului deJudetean Iasi.Din fericire accidentul nu a fost atat de grav, insa, oricand s-ar fi putut petrece o tragedie. In zona respectiva se circula de obicei cumare, chiar daca nu este permis. Acum, urmeaza sa se stabileasca cine se face vinovat de producerea acestui accident, insa, este foarte posibil sa fie o culpa comuna. Daca soferii celor sase autoturisme ar fi adaptat viteza la conditiile de mers si ar fi pastrat distanta corespunzatoare, probabil ca nu ar mai fi avut loc acest incident.