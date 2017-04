La un pas de TRAGEDIE! Pana de curent la Spitalul Colentina, in timp ce aveau loc OPERATII

Spitalul Colentina din Capitala a ramas fara energie electrica, marti, pentru aproximativ o ora, in timp ce aveau loc doua operatii, a declarat sefa Sectiei ATI, Lelia Iliescu. Aceasta a precizat ca generatorul spitalului nu a pornit. Sefa Sectiei ATI a explicat ca in Sectia de terapie intensiva erau cinci pacienti intubati si ventilati, iar pentru doi dintre acestia s-a recurs la ventilatie mecanica.

Potrivit sursei citate, in momentul in care s-a oprit curentul doi pacienti erau pe masa de operatie, dar aparatele aveau acumulatori, astfel ca nu s-au intrerupt interventiile.

"La terapie intensiva erau cinci pacienti intubati si ventilati, aparatele pentru trei dintre ei aveau acumulatori si atunci nu a fost problema, dar pentru ceilalti doi a fost nevoie de ventilatie mecanica la balon. Din nefericire, nu a pornit generatorul spitalului, am anuntat conducerea, iar noi am alergat intre blocul operator si terapie intensiva", a declarat sefa Sectiei ATI de la Spitalul Colentina, Lelia Iliescu, potrivit news.ro.

"Acum vorbesc cu furnizorul de energie electrica. S-a reluat curentul. S-a remediat totul. Acum vorbeam cu echipa de interventie sa inteleg unde este defectiunea si ce avem de facut. Nu s-a intamplat vreun incident cu bolnavii care se aflau in terapie intensiva si nici cu cei din sala de operatie", a spus managerul spitalului.

Enel: Pana de curent din zona Stefan cel Mare produsa de o avarie pe un cablu de medie tensiune

Pana de curent produsa marti in zona bulevardului Stefan cel Mare a fost cauzata de o avarie pe un cablu de medie tensiune, informeaza reprezentantii Enel. "In ziua de 11 aprilie, in jurul orei 11:35, s-a produs o avarie pe un cablu de medie tensiune in zona blvd. Stefan cel Mare din Bucuresti. Echipele E-Distributie Muntenia au intervenit si au restabilit alimentarea integrala la ora 12:22, inclusiv pentru Spitalul Colentina", au precizat reprezentantii Enel.