Lacrimi, durere si suferinta! Un avocat de exceptie din Baroul Iasi a fost invins de cancer!

Din pacate, in urma cu doua zile,a pierdut lupta cu o boala necrutatoare. A luptat cu demnitate pana in ultima clipa impotriva cancerului. Familia, apropiatii dar si colegii au sperat pana in ultima clipa intr-un alt final. Au sperat ca toata aceasta lupta nu va fi in zadar, ca Elena Teodora Plaesu va invinge.N-a fost asa! Acum, nici lacrimile si nici durerea celor ramasi in urma nu o mai pot aduce inapoi. A lasat in urma o familie indurerata. Situatia este cu totul delicata pentru ca nimeni nu poate sa-i explice fetitei de doar patru ani ceea ce s-a intamplat cu mama ei. Si-a dorit foarte mult un copil. Si-a dorit sa-i acorde toata dragostea din lume si sa-i fie alaturi in cele mai importante momente ale vietii.Elena Teodora Plaesu a intrat inin anul 1998, fiind uncu o vasta experienta profesionala. Unii dintre avocatii tineri din Baroul Iasi i-au fost studenti la Universitatea M. Kogalniceanu. A fost lector acolo, fiind unul dintre cele mai apreciate cadre didactice. Colegii din Baroul au doar cuvinte de lauda si toti sustin ca era un profesionist desavarsit.Pentru ca era foarte bine pregatita, multi dintre ei nu prea isi doreau sa o aiba ca adversara in dosare. Era un avocat foarte corect si echilibrat, respectat atat de colegi cat si de magistrati. Stia sa faca diferenta intre dezbaterile intense si aprinse din salile de judecata si strangerea de mana din afara salii.Teodora Plaesu provine dintr-o familie cu rezonanta puternica in Iasi, tatal sau fiind unul dintre cei mai apreciati profesori de drept de la Universitatea Al. Ioan Cuza. Trupul neinsufletit a fost depus la Capela de la Cimitirul Eternitatea, inmormantarea urmand sa aiba loc joi la ora 12:00 la Cimitirul Eternitatea.