Lansarea proiectului FITSPORT - Festivalul International al Tineretii la Iasi - LIVE VIDEO

Joi, 24 august 2017, incepand cu ora 13.30, va avea loc lansarea proiectului "Festivalul International al Tineretii - FITSPORT", finantat de municipalitatea ieseana.

Proiectul, ce urmeaza a fi implementat in perioada august - decembrie 2017, are drept scop stimularea participarii active a societatii civile la activitatile sportive de loisir, de educare psihomotrica, prin intermediul cooperarii nationale si internationale pentru constituirea de bune practici, generate de tinerii orasului Iasi, in special din domeniul stiintei sportului si educatiei fizice.

