Laura Codruta Kovesi a raspuns printr-o scrisoare la intrebarile comisiei de ancheta.

kovesi

Desi a fost chemata la Comisia de ancheta, Laura Codruta Kovesi a trimis din nou o scrisoare cu raspunsurile la intrebarile membrilor comisiei. In mod evident, nu are de gand sa mearga la audieri. Intrebata despre intalnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea, sefa DNA a dat un raspuns vag care nu confirma sau infirma prezenta sa acolo.

„Nu am avut si nu am cunostinta despre posibila existenta a unor mecanisme paralele de influentare si/sau de viciere a rezultatului votului.

Va fac cunoscut ca nici in exercitarea atributiilor mele de serviciu si nici in timpul meu liber nu am luat cunostinta de situatii ori imprejurari potrivit carora in alegerile prezidentiale din decembrie 2009 s-ar implica unele autoritati publice si/sau persoane altele decat cele prevazute de lege, respectiv in derularea procesului electoral cu consecinta vicierii rezultatului acestor alegeri. Asa cum am comunicat si anterior Comisiei speciale, nu am raspuns invitatiei dumneavoastra de a lua parte la lucrarile acesteia, deoarece nu am avut si nu am cunostinta despre aspecte de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii Comisiei”, scrie sefa DNA.

Raspunsul Laurei Codruta Kovesi se intinde pe sapte pagini.

Intrata prin telefon in emisiunea Esential, Oana Florea, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta, a declarat ca membrii comisiei urmeaza sa analizeze raspunsul si daca nu vor fi multumiti vor transa situatia prin vot.

"Eu in calitate de presedinte nu pot decat, la umatoarea sedinta, mai exact luni, pe 28, sa pun la mapa colegilor acest raspuns, fiecare isi va spune punctul de vedere daca acest raspuns in satisface sau nu si prin vot vom transa situatia. Sincer, eu consider ca aceasta Comisie a facut tot ce din punct de vedere legal a putut sa faca trimitand convocari, trimitand intrebari”, a declarat Florea

