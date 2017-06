Aparitia inregistrarilor explozive cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi au declansat un adevarat razboi in spatiul public. Sefa Directiei Nationale Anticoruptie este acuzata public si i se cere demisia. Jurnalista Sorina Matei scrie un text extrem de dur pe facebook si anunta ca DNA minte atunci cand spune ca inregistrarile nu sunt reale.

"Inregistrarile sunt reale fara niciun dubiu. Sunt zeci de procurori, martori care au participat la sedinte, care au auzit si au asistat la ceea ce s-a spus nu o data, ci de mai multe ori. Din pacate, DNA a ales sa minta in comunicate oficiale, inventand infractiuni, si mai grav, sefa DNA a declansat o adevarata vanatoare de vrajitoare chiar in interiorul institutiei sale, socand efectiv toata magistratura. Toti procurorii care au participat la sedinte, si sunt zeci, vor fi audiati chiar de DNA in speranta ca se va afla cine a scurs inregistrarile la presa. Niciun moment nu se pune in discutie daca ceea ce s-a spus acolo este grav ca totusi zeci de procurori au auzit si asistat. Ceea ce se intampla cu adevarat in DNA este foarte periculos, fara precedent din punct de vedere institutional, a derapat depasind limitele suportabile si nu se intampla de ieri, de azi, ci de mai mult timp.

O institutie ca DNA nu se poate conduce sub teroare manifestata sub cele mai incredibile forme. Intre corpul procurorilor profesionisti care tin la meseria lor si sefa DNA si apropiatii slab profesional si executanti ai acesteia exista de foarte mult timp o adevarata prapastie ce nu cred ca va fi depasita asa usor. Ii desparte in primul rand ceva fundamental: stiinta de carte. Semnalul de alarma dat de procurorii DNA opiniei publice este foarte important si nu trebuie neglijat de absolut nimeni. Pentru ca niciodata, in nicio tara, indiferent de cat de puternic vremelnic ai fi, nimeni n-a reusit sa transforme tot adevarul in minciuna si toata minciuna in adevar. Iar procurorii profesionisti din DNA sunt chiar oameni destepti, curajosi si tin la profesia lor. Nu vor accepta ca toata lupta anticoruptie sa fie compromisa de minciuna, falsuri, directive, pompierism si amatorism pentru ca ei tin in primul rand la rigoare, lege si la adevarul judiciar probat", a scris Sorina Matei.