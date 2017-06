Laura Codruta Kovesi, "TORPILATA" direct din SUA: "Kovesi trebuie bagata la tubulatura"

Sefa DNA a fost aspru criticata dupa inregistrarile explozive prezentate in direct la Romania TV. In aceste inregistrari, Laura Codruta Kovesi le reproseaza procurorilor faptul ca nu au reusit sa faca mai multe rechizitorii si l-a atentionat pe procurorul Jean Uncheselu ca nu a rezolvat dosul cu "domnu premier", potrivit interceptarilor date de Romania TV. "Kovesi a incalcat o gramada de legi acolo si a aratat ca nu e magistrat.", a reactionat Chris Terhes pe Facebook.

"Vai ce totali sunt sclavii, mai ales din presa, care ne explica ca ceea ce am auzit de la Kovesi e ok, ca asa se motiveaza procurorii. Bai, esti nebun? Poate pe timpul lui Stalin se motivau asa. Ce justitie e aia unde se fac dosare la hectar? Kovesi a incalcat o gramada de legi acolo si a aratat ca nu e magistrat. Cine va spune ca cele auzite cu Kovesi sunt ok, aceia sunt fie sclavii Noii Securitati fie habar nu au despre drept. Pentru spuse cu mult mai putin grave oameni au fost bagati in puscarie. Kovesi trebuie bagata la tubulatura, lasarea ei in libertate aratand ca justitia nu functioneaza", a spus Chris Terhes.