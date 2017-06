In urma anchetei deschise de DNA( VEZI AICI ) in care se cerceteaza veridicitatea inregistrarilor aparute in spatiul public, inregistrari in care se cerea "capul" premierului, ( VEZI AICI) face o afirmatie cel putin interesanta."In urma acestei cercetari penale,trebuie sa fie. Ea poate influenta direct decizia procurorilor DNA. " a comentat Sorin Rosca Stanescu."Laura Codruta Kovesi trebuie suspendata, ar fi un lucru incredibil ca sa aiba calitatea de parte vatamata intr-un dosar penal instrumentat de DNA."Revenim!