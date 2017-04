Ada Lupu este castigatoarea Premiul I pentru Dramaturgie – Monodrama pentru piesa de teatru „Povestea pasarii fara cuib", in cadrul Festivalului International al Recitalurilor Dramatice "Valentin Silvestru" 2016.



Premiera spectacolului "Povestea pasarii fara cuib" de Ada Lupu, regia Iris Spiridon, va avea loc pe 21 aprilie, la ora 19:30, in Sala Uzina cu Teatru a Nationalului din Iasi.

Despre „poveste", Iris si Ada marturisesc:

Iris Spiridon: O sa ne intalnim cu o Lolita care poate sa imbatraneasca cand vrea ea, poate sa-si gaseasca oricand un nou Daddy, sa redevina mica, cat sa incapa intr-un cuib, sa scrie poezii bune si neapreciate, sa manance prajituri fara sa se ingrase, sa planga fara sa fie trista si sa se joace in loc sa faca copii. Intalnirea cu ea se poate produce in mod neasteptat, intr-un loc in care s-ar putea sa avem noroc sa ne aflam la timp, n-o sa stim la ce varsta o s-o intalnim, nici cat timp va ramane asa, nici starea in care se va afla. Si s-ar putea, chiar s-ar putea, sa rimeze ceva din ce va spune ea. Si daca aveti noroc, s-ar putea chiar sa va pupe, pentru ca ei ii place foarte mult sa se pupe, si asta nu este ceva superficial.

Este o intalnire scurta, tonica, neasteptata, o clipa de viata, ca o rasuflare.

Ada Lupu: Povestea pasarii fara cuib este de fapt povestea trecerii unui spirit feminin prin toate varstele reale si emotionale. O incercare de maturizare incompleta, marcata de cautarea obsesiva a tatalui ca pretext pentru regasirea profunda a mamei. Viata unei femei, perceputa din perspectiva propriului suflet, ramas la varsta copilariei. Inocenta, deopotriva distructiva si salvatoare, propria imaginatie ca optiune de existenta. Absentele care influenteaza o viata (poate) mai mult decat prezentele, atunci cand tot ce ni se-ntampla conteaza, dar framantarile cele mai subtile se nasc din idealuri personale pe care nu le traim.

„Stiti povestea pasarii fara cuib?

Nu mi-a spus-o nimeni niciodata, dar eu o stiu. Am scris-o cand eram mai mare. Dar apoi s-a pierdut. Si n-o sa mai afle nimeni de ea.

Voi stati toata ziua pe scaun? Mie-mi place sa caut. Cum stau prea mult intr-un loc, cum nu e bine. Dar daca n-ai un cuib al tau, nu va sti nimeni unde sa te gaseasca.

Daca m-asez, m-apuca gandurile." („Povestea pasarii fara cuib" – fragment)