Romania a gazduit cea de a doua editie a Campionatelor Europene de Vovinam Viet Vo Dao dedicate copiilor si juniorilor, Sala Sporturilor din Iasi fiind pentru 3 zile centrul Vovinam-ului European. Evenimentul a fost organizat sub egida Federatiei Europene de Vovinam Viet Vo Dao in colaborare cu Federatia Romana de Vovinam Viet Vo Dao, ambele coordonate de Presedinte EVVF si FRVV, Florin Macovei – 5 Dang.



Laau participat 8 tari cu aproximativ 170 de sportivi (Elvetia si Anglia participand doar cu arbitrii), delegatiile straine (sportivi, antrenori, arbitri, insotitori) totalizand peste 300 persoane. Sportivii s-au intrecut cu multa ambitie,si entuziasm atat la masculin cat si feminin in probe de lupta, de forme cu mana goala dar si cu arme (Quyen), de probe regizate cu partener, cu si fara arme (Song Luyen, Da Luyen).De asemenea, la eveniment au participat personalitati din administratia Iasi, din sfera sportiva si a domeniului de afaceri iesean, cat si reprezentanti ai ambasadei vietnameze din Romania, Excelenta Sa, Ambasadorulfiind prezent impreuna cu sotia atat la Ceremonia Oficiala dea competitiei cat si la Petrecerea de Bun Venit organizata sambata seara la Sala Mare a Palatului Roznovanu, de catre Federatia Romana de Vovinam Viet Vo Dao.Desi Romania a fost prezenta la competitie cu un lot nu atat de numeros ca al Italiei sau Frantei, cei 29 sportivi ai Lotului National Roman, impreuna cu antrenorii sai au reusit la finalul competitiei clasarea Romaniei pe un bine meritat loc 3 intre tarile europene participante, surclasand tari puternice ca Belarus, Belgia si Germania si trecandu-si in palmaresul international 7 noi titluri europene, 4 vicecampioni si 15 medalii de bronz (in total 26 de medalii).