Legatura dintre dieta si cancer. Ce rol joaca sarea, zaharul si cafeaua

Numeroase studii au analizat impactul unor alimente si al stilului de viata asupra riscului aparitiei diverselor boli grave. Site-ul cancer. org a intocmit un top al celor mai comune intrebari legate de dieta si diversele tipuri de cancer.

Alcoolul. Creste acesta riscul de cancer? Expertii spun categoric da, riscul fiind prezent in cancerul gurii, al larigelui, cancerul de esofag, de ficat, de san, de colon si rect. Persoanele care obisnuiesc sa bea alcool ar trebui sa reduca la 2 pahare pe zi acest consum – in cazul barbatilor - si la un singur pahar, in cazul femeilor. Combinatia alcoolului cu tigarile creste exponential un astfel de risc. Consumul regulat de alcool – chiar si de cateva ori pe saptamana – este legat de un risc crescut de cancer de san la femei, potrivit aceleiasi surse, astfel ca recomandarea pentru femeile care au o probabilitate mai crescuta de a dezvolta aceasta patologie este aceea de a renunta total la consumul de alcool.



Beneficiile vinului. Pentru anumite categorii de persoane – barbati peste varsta de 50 de ani si femei peste 60 de ani – beneficiile consumului moderat de vin asupra sistemului cardiovascular depasesc riscul de a face cancer.

Antioxidanti. Ce sunt acestia si ce legatura au cu cancerul? Corpul foloseste anumiti compusi chimici pe care ii are sau proveniti din alimente - numiti antioxidanti - pentru a proteja tesuturile si celulele de distrugerile rezultate din oxidare, rezultat firesc al metabolismului. Pentru ca aceasta distrugere este legata de cresterea riscului de cancer, anumiti oxidanti sunt considerati ca avand efect protector, respectiv vitamina C, vitamina E, carotenoizi – vitamina A si beta-caroten – precum si fitochimicale – substante chimice provenite din plante. Studiile facute pana acum par sa sugereze ca persoanele care consuma mai multe legume si fructe – surse bogate de antioxidanti – au o protectie mai mare in fata riscului de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Dar aceasta nu inseamna in mod necesar ca antioxidanti sunt responsabili de acest beneficiu, atata vreme cat respectivele alimente contin totodata si alte tipuri de substante. Unele studii facute pe antioxidantii proveniti din suplimentele alimentare nu au aratat ca acestia pot reduce din risc. De fapt, parte din cercetari au ajuns la concluzia ca riscul creste proportional cu cantitatea de suplimente alimentare. Pentru a diminua probabilitatea de a face cancer recomandarea este aceea de ne lua antioxidantii din alimente proaspete si nu din suplimente alimentare.