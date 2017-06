Lege noua pentru toti pensionarii. In cateva zile se intampla…

Pensie

De la 1 iulie, pensionarii cu venituri din pensie mai mici sau egale cu 900 de lei pe luna vor avea dreptul la medicamente din sublista B, compensate cu 90% din pretul de referinta, indiferent daca au venituri din alte surse, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern. In prezent, doar pensionarii cu venituri din pensie de cel mult 700 de lei pe luna beneficiaza de acest drept si doar daca nu realizeaza alte venituri.

Dupa ce in luna februarie Guvernul a scutit de la plata contributiei de asigurari de sanatate pensionarii cu venituri din pensie mai mari decat valoarea punctului de pensie, acum vrea sa ofere medicamente din sublista B, compensate cu 90% din pretul de referinta, pentru un numar mai mare de pensionari.

Concret, de la 1 iulie pensionarii cu venituri din pensie mai mici sau egale cu 900 de lei pe luna vor beneficia de medicamente din sublista B, compensate cu 90% din pretul de referinta, indiferent daca realizeaza venituri si din alte surse, arata un proiect de Hotarare de Guvern. Implicit, de la aceeasi data, pensionarii cu venituri din pensie mai mici sau egale cu 900 de lei nu vor da medicului de familie declaratii pe proprie raspundere in care isi asuma faptul ca nu realizeaza venituri din alte surse.

26 de milioane de lei ne va costa doar in acest an cresterea plafonului veniturilor pana la care pensionarii au dreptul la medicamente compensate cu 90%, se arata in proiectul de HG.

In prezent, doar pensionarii cu venituri din pensie de cel mult 700 de lei pe luna au dreptul la medicamente din sublista B, compensate cu 90% din pretul de referinta, dar numai daca nu realizeaza venituri din alte surse. Pentru a beneficia de medicamente compensate cu 90%, legea in vigoare obliga pensionarii sa prezinte medicului de familie talonul de pensie din care rezulta cuantumul pensiei, dar si o declaratie pe proprie raspundere in care isi asuma faptul nu realizeaza venituri din alte surse decat pensia.

Finantarea acestei masuri este asigurata in proportie de 50% din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), alimentat in proportie covarsitoare din contributiile asiguratilor la sanatate, si in proportie de 40% – din bugetul Ministerului Sanatatii, prin transferuri catre bugetul FNUASS.